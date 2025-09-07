‘美특수부대 6년 전 北침투’ 보도에 트럼프 “처음 듣는 얘기”
NYT “트럼프, 직접 승인 필요” 주장
북한 당국·관영매체 아직 무반응
도널드 트럼프 미국 대통령은 미군 특수부대가 2019년 김정은 북한 국무위원장 도청 작전을 수행하다 실패했다는 보도에 대해 “아는 바 없다”고 말했다.
트럼프 대통령은 5일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 보도한 북한 침투 작전에 대해 질문을 받자 “확인해볼 수 있지만 나는 아무것도 모른다”며 “난 지금 처음 듣는다”고 답했다.
앞서 NYT는 미 해군 최정예 특수부대 실 팀6(SEAL Team 6)의 ‘레드 대대’가 김 위원장 통신 도청 장비를 설치하기 위한 비밀작전을 수행했다고 수십명의 전현직 미 당국자를 인용해 보도했다. NYT에 따르면 2019년 초 미 특수부대원들이 북한 바다에 잠수함을 타고 한밤중 침투했다. 부대원들이 북한 해안에 도착한 순간 북한 민간 선박이 나타났다. 미군은 발각될 가능성을 우려해 선박에 탄 민간인 2~3명을 전부 사살한 뒤 철수했다고 한다.
당시 미국은 북한과 비핵화 협상을 진행하고 있었다. 트럼프 대통령과 김 위원장은 2019년 2월 베트남 하노이에서 두 번째 정상회담을 가졌지만 노딜로 끝났다.
데이비드 필립스 NYT 기자는 해당 작전에 대해 “문제가 생기면 인질 사태나 핵전쟁으로 비화할 수 있기 때문에 당시 트럼프 대통령이 반드시 직접 승인해야 했다”고 주장했다. 트럼프 행정부는 침투 작전을 연방의회 지도부에 보고하지 않았고 2021년 출범한 조 바이든 행정부가 뒤늦게 의회에 통보한 것으로 전해졌다.
북한 당국이나 관영 매체는 이번 보도에 대해 7일 오후까지 별다른 입장을 내놓지 않았다. 김 위원장이 이번 사안을 모르고 있다가 보도를 통해 알았다면 향후 북·미 대화에 소극적으로 대응할 수 있다는 전망도 나온다.
