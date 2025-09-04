김건희 인척집 ‘이우환 그림’, 김상민 前 검사 구매 특정
2023년 구매해 김 여사에 전달 정황
국정원 특보 임명 개입 의혹도 수사
김건희 여사의 오빠 장모 집에서 특검이 확보한 이우환 화백 작품의 구매자가 김상민(사진) 전 검사인 것으로 조사됐다. 김 전 검사는 김건희 특검이 수사 중인 김 여사 공천개입 의혹의 핵심 인물이다. 특검은 지난해 4월 총선 공천 등에서 김 여사가 김 전 검사를 돕기 위해 영향력을 미쳤는지 확인할 방침이다. 서희건설의 반클리프앤아펠 목걸이 등 귀금속 3종과 금거북이에 이어 고가의 그림에 이르는 매관매직 의혹 수사가 커지는 모습이다.
4일 법조계에 따르면 특검은 지난 7월 말 김 여사의 오빠 김진우씨의 장모 자택을 압수수색하는 과정에서 확보한 이 화백의 작품 ‘점으로부터’ 800298번의 유통경로를 추적해 김 전 검사를 구매자로 특정한 것으로 알려졌다. 이 그림은 2022년 6월 대만의 한 경매업체에서 한국인이 약 3000만원에 낙찰받았고, 이후 서울 인사동에서 화랑을 운영하는 업자에게 판매된 것으로 파악됐다. 특검은 2023년쯤 김 전 검사가 그림을 산 것으로 본다. 특검은 김 전 검사가 김 여사 측에 그림을 전달한 것으로 의심하고 있다.
윤석열 전 대통령과 김 여사는 지난해 4월 총선을 앞두고 김 전 검사가 김영선 전 국민의힘 의원 지역구인 경남 창원 의창에 공천되도록 영향력을 행사하려 했다는 의혹을 받는다. 앞서 ‘정치 브로커’ 명태균씨는 김 여사가 “김상민 검사가 조국 수사 때 고생 많이 했다. 김상민이 의창구 국회의원이 되게 해 달라”고 말했다고 폭로한 바 있다. 김 전 검사는 창원 의창에 예비후보로 등록했으나 ‘컷오프’(공천 배제)됐다.
특검은 김 전 검사가 공천 탈락 후 지난해 8월 국정원 특보에 임명된 과정에 윤 전 대통령 부부가 개입한 게 아닌지 의심한다. 특검은 김 전 검사가 이 화백 그림을 김 여사에게 전달하고 인사에 도움을 받았는지 확인할 방침이다.
김 여사는 앞선 특검 조사에서 “이 화백의 그림은 위작이 많아 나라면 사지 않았을 것”이라는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 다만 특검은 확보한 그림에 대한 전문가 감정 결과 실제 이 화백의 그림이 맞는다고 결론 내린 것으로 파악됐다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
