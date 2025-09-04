시사 전체기사

김건희 인척집 ‘이우환 그림’, 김상민 前 검사 구매 특정

입력:2025-09-04 23:49
수정:2025-09-05 00:26
공유하기
글자 크기 조정

2023년 구매해 김 여사에 전달 정황
국정원 특보 임명 개입 의혹도 수사

연합뉴스

김건희 여사의 오빠 장모 집에서 특검이 확보한 이우환 화백 작품의 구매자가 김상민(사진) 전 검사인 것으로 조사됐다. 김 전 검사는 김건희 특검이 수사 중인 김 여사 공천개입 의혹의 핵심 인물이다. 특검은 지난해 4월 총선 공천 등에서 김 여사가 김 전 검사를 돕기 위해 영향력을 미쳤는지 확인할 방침이다. 서희건설의 반클리프앤아펠 목걸이 등 귀금속 3종과 금거북이에 이어 고가의 그림에 이르는 매관매직 의혹 수사가 커지는 모습이다.

4일 법조계에 따르면 특검은 지난 7월 말 김 여사의 오빠 김진우씨의 장모 자택을 압수수색하는 과정에서 확보한 이 화백의 작품 ‘점으로부터’ 800298번의 유통경로를 추적해 김 전 검사를 구매자로 특정한 것으로 알려졌다. 이 그림은 2022년 6월 대만의 한 경매업체에서 한국인이 약 3000만원에 낙찰받았고, 이후 서울 인사동에서 화랑을 운영하는 업자에게 판매된 것으로 파악됐다. 특검은 2023년쯤 김 전 검사가 그림을 산 것으로 본다. 특검은 김 전 검사가 김 여사 측에 그림을 전달한 것으로 의심하고 있다.

윤석열 전 대통령과 김 여사는 지난해 4월 총선을 앞두고 김 전 검사가 김영선 전 국민의힘 의원 지역구인 경남 창원 의창에 공천되도록 영향력을 행사하려 했다는 의혹을 받는다. 앞서 ‘정치 브로커’ 명태균씨는 김 여사가 “김상민 검사가 조국 수사 때 고생 많이 했다. 김상민이 의창구 국회의원이 되게 해 달라”고 말했다고 폭로한 바 있다. 김 전 검사는 창원 의창에 예비후보로 등록했으나 ‘컷오프’(공천 배제)됐다.

특검은 김 전 검사가 공천 탈락 후 지난해 8월 국정원 특보에 임명된 과정에 윤 전 대통령 부부가 개입한 게 아닌지 의심한다. 특검은 김 전 검사가 이 화백 그림을 김 여사에게 전달하고 인사에 도움을 받았는지 확인할 방침이다.

김 여사는 앞선 특검 조사에서 “이 화백의 그림은 위작이 많아 나라면 사지 않았을 것”이라는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 다만 특검은 확보한 그림에 대한 전문가 감정 결과 실제 이 화백의 그림이 맞는다고 결론 내린 것으로 파악됐다.

구자창 기자 critic@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
구자창 기자
정치부
구자창 기자
1156
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
웃기고 설레는 사극…상승세 탄 ‘폭군의 셰프’ 인기 이유는
‘2차 가해 논란’ 최강욱 “부적절 표현 사과…당 판단 기다릴 것”
또 붙은 추미애·나경원 “5선씩이나 돼서” “의회독재”
강미정 “조국혁신당, 성추행 피해자 절규 외면…오늘 탈당”
9월 모평, 킬러문항 대신 ‘매력적 오답’ 곳곳 함정
서울 아파트 계약 취소 급증… 의도적 집값 띄우기?
“임은정, 수사 개념조차 모르나”…검사 안미현의 저격
[단독] 김현지 총무비서관, 국회 ‘결산소위’ 안간다
국민일보 신문구독