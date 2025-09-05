“K컬처 이미 정점” 위기감 드러낸 최휘영 문체부 장관

생태계 무너진 영화 산업에 비유

공연장 부족… 낡은 제도 정비 약속

연합뉴스

최휘영(사진) 문화체육관광부 장관이 “K컬처가 기회일 수도 있지만 이미 정점에 올라 내려갈 일만 남았다는 목소리도 나온다”며 한국 문화산업의 위기 가능성을 경고했다.



최 장관은 4일 서울 서대문구 모두예술극장에서 열린 기자간담회에서 지난 7월 31일 취임 후 문화예술인들을 만나 청취한 현장의 분위기를 전하며 이같이 밝혔다.



그는 “안일하게 우리가 축제와 잔치에 묻혀 있다면 머지않아 깊은 수렁에 빠질 수밖에 없다”며 “이것이 우리가 지금 맞닥뜨리고 있는 현실”이라고 강조했다.



최 장관은 대표적 사례로 영화 산업을 언급했다. 그는 “올해 국내에서 제작비 30억원 이상의 영화가 20편도 제작이 안 된다”며 “영화인들이 생계를 이어 나갈 수 없을 정도로 생태계가 무너지고 있다”고 우려했다.



공연 인프라 부족도 과제로 꼽았다. 그는 “일본에 1만석 이상의 실내공연장이 34개 있지만 한국은 고작 8개에 불과하고, 4만석 이상의 돔 경기장도 일본은 5개인데 우리는 하나도 없다”며 “한류 팬들이 K팝의 성지인 한국에 와서 공연을 못 보고 돌아간다”고 지적했다.



K컬처의 위기를 해결하기 위해 범정부 대책기구의 필요성을 거론했다. 그는 “K컬처를 성장시키기 위해 범부처적으로 해야 할 큰 프로젝트가 많다”며 “대통령 직속으로 관련 위원회를 구성하는 일이 상당 부분 진전돼 있다”고 설명했다.



현실과 동떨어진 법과 제도를 고치고, 필요한 곳에 예산을 확보하겠다고 약속했다. 최 장관은 “문체부 산하 국내외 공조직을 더 효율화하고 역할이 중첩되지 않도록 작업을 하고 있다”며 “1.3%대에 머무는 문화재정 예산이 빨리 2.0%까지 도달할 수 있도록 최선을 다해보겠다”고 말했다.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



