시사 전체기사 [포토] 압수수색 항의하는 국힘 의원들 입력:2025-09-03 19:02 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 장동혁(앞줄 가운데) 대표 등 국민의힘 의원들이 3일 국회 본청 원내대표회의실 앞에서 내란 특검의 압수수색을 저지하기 위한 농성을 벌이고 있다. 이병주 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 우원식, 열병식 참관 전 北김정은과 악수 2 시진핑 왼쪽 김정은·오른쪽 푸틴…66년 만에 한자리 3 김정은이 탄 벤츠의 번호판 숫자, ‘7·271953’은 무슨 뜻? 4 李대통령 “할 일 많은데 임기 4년 9개월밖에 남지 않아” 5 “대통령 조국 어때요?” 질문에 “지금은 이재명의 시간” 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 금리·관세 불확실성, 미 증시 일제 하락…나스닥 0.82%↓ 2 [단독] 6월에만 2조원… 美, 한국산 관세 징수액 반년 새 50배 급증 3 백종원, 더본코리아 주식 담보로 120억원 대출한 사정 4 디딤돌·버팀목 자금 줄인 정부… 공공임대 늘린다 5 연봉 1억 은행원들…“주4.5일제 원해” 총파업 예고 해당분야별 기사 더보기 1 서울 관악구 식당서 칼부림…피해자 3명 모두 사망 2 “채용 과정 공개해야” 유승민 딸 강의 시작에 온라인 ‘대자보’ 3 수능 ‘가늠자’ 9월 모평, ‘사탐’ 15년 만에 최고치 4 “8시간 19만9548원 꽤 짭짤”…박지현, 쿠팡 알바 후기 5 여성 집 손잡이 마구 흔든 알몸男… 경찰 ‘즉결심판’ 논란 해당분야별 기사 더보기 1 ‘990원 소금빵 화제 된 이유’ 한국 빵값, 아시아에서 가장 비싸 2 “이건 마지막 레슨, 절대 포기하지 않기” 트럼프의 11가지 인생 레슨 3 김정은, 딸 주애 데리고 베이징 도착 4 트럼프, 북·중·러 밀착에 “미국에 맞서는 모의…푸틴·김정은에게 안부 전해달라” 5 中 최신무기 퍼레이드 70분간 진행… ‘괌 킬러·사드 무력화’ 미사일 등장 해당분야별 기사 더보기 1 불변의 캐스팅 1위 전지현… ‘북극성’서 강동원과 첫 호흡 2 “전지현, 불변의 캐스팅 1번인 이유”…첩보 멜로 ‘북극성’서 새 얼굴 3 BTS 넘었다… 스트레이 키즈, ‘빌보드 200’ 7연속 1위 4 “BTS 지민, 송다은과 수년 전 만나…지금은 교제 사이 아냐” 5 사령탑 바뀌어도 7년째 ‘캡틴 손’… 홍, 교체 카드 만지작 해당분야별 기사 더보기 1 ‘영화 관람 6천원 할인’ 문체부, 할인권 ‘188만장’ 재배포 2 베니스영화제 9분 기립박수…‘어쩔수가없다’ 세계적 호평 잇따라 3 세계적 한국 여성 작가 3인, 키아프리즈 기간 장외 전시 빅매치 4 그린이 가장 뜨겁다… 전방위 확산되는 ‘말차 열풍’ 5 신천지 탈퇴 생존자가 카메라 화각으로 전하는 위로와 용기 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] 특검법 개정안 ‘무기한 연장법’ 논란… 대법 “수사기간 불명확해진다” 우려 금품 받은 김건희, 윤영호에 전화… “정부 차원서 통일교 도우려 노력” 프랜차이즈 갈등이 칼부림으로… 피자집 사장이 3명 살해 시진핑 “퉁즈먼하오”에 장병들 “주시하오” 조국 “지금은 이재명의 시간”…‘동기’ 나경원에겐 “尹에 아양” “최저 혈압 35” 김건희, 외래 진료 요청…전실신 증상 尹 ‘구치소 특혜’ 사실로… 법무부, 전 대통령실 간부 경찰 고발 푸틴 “북한군 희생 잊지 않을 것”, 김정은 “형제의 의무” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요