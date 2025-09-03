시사 전체기사

[포토] 압수수색 항의하는 국힘 의원들

입력:2025-09-03 19:02
공유하기
글자 크기 조정

장동혁(앞줄 가운데) 대표 등 국민의힘 의원들이 3일 국회 본청 원내대표회의실 앞에서 내란 특검의 압수수색을 저지하기 위한 농성을 벌이고 있다. 이병주 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 특검법 개정안 ‘무기한 연장법’ 논란… 대법 “수사기간 불명확해진다” 우려
금품 받은 김건희, 윤영호에 전화… “정부 차원서 통일교 도우려 노력”
프랜차이즈 갈등이 칼부림으로… 피자집 사장이 3명 살해
시진핑 “퉁즈먼하오”에 장병들 “주시하오”
조국 “지금은 이재명의 시간”…‘동기’ 나경원에겐 “尹에 아양”
“최저 혈압 35” 김건희, 외래 진료 요청…전실신 증상
尹 ‘구치소 특혜’ 사실로… 법무부, 전 대통령실 간부 경찰 고발
푸틴 “북한군 희생 잊지 않을 것”, 김정은 “형제의 의무”
국민일보 신문구독