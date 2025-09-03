푸틴 “북한군 희생 잊지 않을 것”, 김정은 “형제의 의무”
김정은·푸틴 네 번째 정상회담
푸틴, 북·러 새 조약 따른 성과 언급
파병 보상안 본격 논의할 가능성
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 1년2개월 만에 재회한 김정은 북한 국무위원장에게 쿠르스크 파병 북한군을 치하하며 “그들의 희생을 절대로 잊지 않겠다”고 말했다.
타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 3일 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 열린 김 위원장과의 양자 회담에서 “당신의 지도하에 당신의 군대가 우리의 새로운 조약에 따라 쿠르스크 해방에 참여했다”며 “그들은 용감하고 영웅적으로 싸웠다. 당신의 군대와 그들 가족의 희생을 절대로 잊지 않겠다”고 밝혔다.
푸틴이 언급한 ‘새로운 조약’은 지난해 6월 평양을 국빈방문해 김정은과 체결한 ‘포괄적인 전략적 동반자 관계 조약’(북·러 조약)을 말한다. 북·러 관계를 준군사동맹 수준으로 격상시켰다는 평가를 받는 이 조약은 지난해 12월 발효됐다. 북한은 지난해 10월 우크라이나와 인접한 러시아 서부 쿠르스크로 약 1만1000명의 병력을 파견했다. 전장에서 북한군 2000여명이 사망한 것으로 추정된다.
푸틴은 김정은에게 “신나치주의자(우크라이나군)를 상대로 한 공동 투쟁에 동참해준 데 대해 러시아 국민을 대표해 감사를 표한다. 북한 국민 모두에게 인사를 전해 달라”면서 “양국은 신뢰할 수 있으며 우호적인 관계”라고 평가했다.
이에 김정은은 “우리 군의 위업을 여러 차례, 그리고 이 자리에서도 치하한 데 대해 특별한 사의를 표한다”고 화답했다. 그러면서 북·러 관계를 혈맹 수준으로 끌어올렸다고 강조하려는 듯 “우리 군은 (북·러) 조약의 틀 안에서 우리의 의무에 따라 형제 같은 러시아군과 함께 싸웠다”고 말했다.
북한과 러시아는 김정은과 푸틴의 양자 회담에 따라 파병 보상안을 본격적으로 논의할 것으로 관측된다. 김정은은 지난달 30일 평양에서 파병 북한군 전사자 유가족을 위로하며 “속죄한다”고 말한 바 있다.
김정은과 푸틴은 지난해 평양에서 보인 우애도 재확인했다. 두 사람은 중국 전승절 80주년 열병식을 참관한 뒤 인민대회당에서 리셉션까지 마치고 나와 댜오위타이 국빈관으로 향하는 러시아산 아우루스 리무진에 동승하는 과정에서 서로에게 상석인 오른쪽 뒷좌석을 양보했다. 결국 김정은이 푸틴에게 좌석을 양보한 뒤 리무진 뒤쪽으로 돌아가 왼쪽 뒷좌석에 탑승했다.
김정은과 푸틴의 정상회담은 2019년 4월 러시아 블라디보스토크, 2023년 9월 러시아 보스토치니 우주기지, 2024년 6월 평양에서 열린 데 이어 이번이 네 번째다.
