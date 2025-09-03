시진핑, 열병식으로 反서방 결집… 미국 중심 세계질서 공개적 도전

외신, 나란히 선 북·중·러에 주목 ‘中 주권에 도전 말라’ 경고 분석도

3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 전승절 80주년 기념 대규모 열병식이 열렸다. 사진은 행진하는 인민해방군 병사들. 연합뉴스

주요 외신은 3일 중국의 전승절 80주년 열병식에 대해 “서방을 향한 강력한 도전장”이라고 평가했다. 특히 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장이 나란히 선 ‘역사적인 장면’에 주목했다.



이날 열병식을 두고 로이터통신은 “서방에 도전하는 열병식”이라며 “시 주석이 중국을 미국 이후의 국제질서 관리자로 만들려고 하는 상황에서 성장하는 중국의 무력과 지정학적 영향력을 과시하기 위한 것”이라고 전했다. 워싱턴포스트는 “중국이 미국의 가공할 만한 군사적 적수이며 서방에 맞서 세계 지도자들을 결집할 수 있는 국가로 인식되기를 바라는 시 주석의 열망이 열병식에 담겼다”고 설명했다.



CNN도 “많은 서방인에게 이날의 결정적 이미지는 웅장한 군사 쇼가 아니라 시진핑과 푸틴, 김정은이 ‘서방에 맞선 단결’이라는 전례 없는 쇼에 나란히 서 있는 모습일 것”이라고 보도했다. 그러면서 이번 열병식을 “미국이 주도하는 세계질서에 대한 공개적인 도전”이라고 평가했다.



중국이 과거처럼 외국 세력의 압력이나 간섭을 받지 않을 것이며 중국의 주권에 도전하지 말라고 단호하게 경고한 것이라는 분석도 있다. 뉴욕타임스는 “시 주석의 군사 퍼레이드는 중국이 다시는 굴욕을 당하지 않겠다는 메시지”라며 “대만과 대만을 지지하는 국가들에 대만 독립을 위한 어떤 움직임도 위험하다고 경고한 것”이라고 해석했다.



북·중·러 정상은 열병식 이후 리셉션 행사에서도 결속감을 과시했다. 열병식 때와 마찬가지로 시 주석 왼쪽에 김 위원장, 오른쪽에는 푸틴 대통령이 서서 나란히 걸었다. 시 주석은 여유로운 표정으로 손을 흔들기도 했다. 시 주석은 리셉션에서 “중국은 항상 세계의 평화·안정·진보를 위한 힘이 될 것”이라고 강조했다. 연회가 끝난 뒤 김 위원장과 푸틴 대통령은 양자 회담을 위해 같은 차량을 타고 댜오위타이 국빈관으로 이동했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 주요 외신은 3일 중국의 전승절 80주년 열병식에 대해 “서방을 향한 강력한 도전장”이라고 평가했다. 특히 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장이 나란히 선 ‘역사적인 장면’에 주목했다.이날 열병식을 두고 로이터통신은 “서방에 도전하는 열병식”이라며 “시 주석이 중국을 미국 이후의 국제질서 관리자로 만들려고 하는 상황에서 성장하는 중국의 무력과 지정학적 영향력을 과시하기 위한 것”이라고 전했다. 워싱턴포스트는 “중국이 미국의 가공할 만한 군사적 적수이며 서방에 맞서 세계 지도자들을 결집할 수 있는 국가로 인식되기를 바라는 시 주석의 열망이 열병식에 담겼다”고 설명했다.CNN도 “많은 서방인에게 이날의 결정적 이미지는 웅장한 군사 쇼가 아니라 시진핑과 푸틴, 김정은이 ‘서방에 맞선 단결’이라는 전례 없는 쇼에 나란히 서 있는 모습일 것”이라고 보도했다. 그러면서 이번 열병식을 “미국이 주도하는 세계질서에 대한 공개적인 도전”이라고 평가했다.중국이 과거처럼 외국 세력의 압력이나 간섭을 받지 않을 것이며 중국의 주권에 도전하지 말라고 단호하게 경고한 것이라는 분석도 있다. 뉴욕타임스는 “시 주석의 군사 퍼레이드는 중국이 다시는 굴욕을 당하지 않겠다는 메시지”라며 “대만과 대만을 지지하는 국가들에 대만 독립을 위한 어떤 움직임도 위험하다고 경고한 것”이라고 해석했다.북·중·러 정상은 열병식 이후 리셉션 행사에서도 결속감을 과시했다. 열병식 때와 마찬가지로 시 주석 왼쪽에 김 위원장, 오른쪽에는 푸틴 대통령이 서서 나란히 걸었다. 시 주석은 여유로운 표정으로 손을 흔들기도 했다. 시 주석은 리셉션에서 “중국은 항상 세계의 평화·안정·진보를 위한 힘이 될 것”이라고 강조했다. 연회가 끝난 뒤 김 위원장과 푸틴 대통령은 양자 회담을 위해 같은 차량을 타고 댜오위타이 국빈관으로 이동했다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지