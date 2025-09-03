또래 집단 치료·전문 상담 급한데… 소아청소년 전용 병상 거의 없어

[침묵의 SOS, 10대들의 비자살적 자해]

대학병원 입원 3~4개월 기다려야

‘빅5’ 중 서울대병원만 전용 병동

국립정신건강센터에도 병동 없어

위기의 청소년들 치료 공백 장기화

고등학생 때부터 자해와 자살 시도를 반복한 성준(가명·21)씨는 정신과 병동에 입원한 경험이 있다. 폐쇄 병동에 대한 막연한 두려움이 있었던 것과 달리 입원 후에는 자살 생각이나 우울증이 줄어들었다. 문제는 정신과 병동에 입원하는 게 녹록지 않았다는 것이다. 대학병원에 입원할 때 성준씨는 3~4개월을 대기해야만 했다. 그는 “진료 예약을 잡는 게 쉽지 않았지만 이후 입원도 순번이 올 때까지 기다려야 하는 상황이었다”고 말했다.



정신과 병상 부족 때문에 추가적인 자살 시도를 막지 못한 사례도 있다. 지난 2월 서울 관악구의 한 건물 옥상에서 10대 학생 A양이 투신을 시도하는 사건이 발생했다. 지난해 7월에 이은 두 번째 자살 시도였다. 신고로 출동한 경찰이 옥상 난간에 선 A양을 발견해 가까스로 구조할 수 있었다. A양은 첫 번째 투신 시도 당시 입원 치료를 고려했지만 대학병원 정신과 병동에 자리가 없어 무산된 것으로 조사됐다.



해마다 10대 자해·자살 시도가 늘고 있지만 이들을 치료하고 수용할 정신과 입원 병상은 턱없이 모자라는 상황이다. 특히 맞춤형 치료에 필수적인 소아청소년 병동은 사실상 전무한 실정이다. 이 같은 인프라 부족으로 인한 치료 공백은 위기에 빠진 10대들을 제대로 구제하지 못하고 있다는 지적이 나온다.



2일 국립정신건강센터의 정신의료기관 현황에 따르면 2023년 정신의료기관 병상은 6만7634개로, 전년(7만1564개) 대비 5.5% 감소했다. 2019년(7만8739개)에 비하면 병상 1만1000개가량이 줄어들었다.





특히 청소년들을 위한 정신과 병상은 더욱 부족한 실정이다. 입원 치료는 학교나 가정의 위험 환경에서 아이들을 분리하고 심리적 고립을 끊어내는 과정이다. 소아청소년 정신과 병동은 또래 집단 치료와 전문적 상담 프로그램을 마련한 작은 학교라는 점에서 성인 병동과 완전히 다르기 때문에 자살·자해 치료에 필수적이다.



하지만 현재 ‘빅5’로 불리는 서울상급병원 5곳 가운데 소아청소년 전용 정신과 병동을 운영하는 곳은 서울대병원(병상 19개)뿐이다. 보건복지부에서 운영하는 국립정신건강센터에도 소아청소년을 위한 정신과 폐쇄병동은 없다. 서울의 한 대학병원 정신과 교수는 “성인 정신과 병동도 부족한 상황에서 소아청소년의 자리는 사실상 거의 없는 수준”이라고 말했다.



의료계는 병원 측이 수익성이 낮다는 이유로 소아청소년 정신과 병동 운영을 꺼리는 것으로 보고 있다. 정신과에서는 환자 한 명당 상대적으로 긴 진료나 상담 시간이 필요하고, 고가 장비를 통한 검사에 따른 수입을 기대하기도 어렵기 때문이다. 다른 대학병원 정신과 교수는 “특히 청소년 전용 병동은 인력과 시설 투자 대비 수익이 나기 어려워 따로 운영하는 곳은 거의 없고, 대부분 성인 병동에 끼워 넣는 방식으로 입원이 이뤄진다”고 전했다.



이찬희 조민아 기자 becoming@kmib.co.kr



