세계적 한국 여성 작가 3인, 키아프리즈 기간 장외 전시 빅매치

어떤 전시를 봐야 할까. 세계를 무대로 뛰는 중진 여성 작가들이 빅 매치를 벌이고 있어 추천한다. 이불(61), 김수자(68), 양혜규(54)가 그들이다. 이들은 베니스비엔날레 한국관 작가 출신, 국립현대미술관의 중견 작가를 위한 ‘현대차 후원 시리즈’ 출신이라는 공통점이 있다.
리움미술관 이불 개인전
30여 년 총정리 국내 첫 대규모 전시
용산구 리움미술관에서는 이불 개인전 ‘이불: 1998년 이후’가 4일 개막한다. 이불은 올해 3월 세계 5대 메이저인 이른바 ‘메가 갤러리’ 하우저앤워스와 전속계약을 맺어 미술계를 놀라게 한 주인공이다. 하우저앤워스가 한국 작가를 전속으로 받아들인 건 처음이다.
이번 개인전은 제목처럼 1990년대 후반 이후 현재까지 30여년의 작업을 총정리해 선보이는 국내 첫 대규모 전시다. 그간 팔레 드 도쿄(파리, 2015), 헤이워드 갤러리(런던, 2018), 마틴 그로피우스 바우(베를린, 2018) 등 해외에서 먼저 선보인 조각, 대형 설치, 평면, 드로잉과 모형 등 150여점을 통해 진면목을 확인할 수 있다. 2021년 서울시립미술관 개인전이 80년대 초기 10년의 퍼포먼스 등 페미니즘 관점에서 작가를 조망한 것과 차별화했다.
이불은 90년대 후반부터 주요 미술관과 비엔날레를 통해 ‘사이보그’, ‘아나그램’, 노래방 연작 등을 발표하며 국제적으로 주목받았다. 2005년부터는 근대의 유산과 유토피아적 비전을 탐구하는 건축적 설치 연작 ‘몽그랑레시’를 전개했다. 2010년대에는 평면 작업으로 다시 변신을 꾀했다. 이런 연작을 통해 인간과 기술의 관계, 유토피아적 모더니티, 불멸과 진보에 대한 열망과 실패에 대한 탐구 등 개인사를 넘어 세계로 확장한 이불의 세계를 조감할 수 있다. 내년 1월 6일 전시가 끝난 뒤에는 홍콩 엠플러스 등 해외 순회전이 예정돼 있다.
선혜원 김수자 개인전
‘보따리’ 관람객 명상적 경험 제공
SK그룹 산하 제주 포도뮤지엄은 서울로 출격해 여는 첫 전시로 세계적 개념미술가 김수자를 선택했다. 장소는 1968년 SK그룹 창업주의 사저로 출발한 종로구 삼청동 선혜원이다. 올해 리모델링을 거쳐 전통 한옥과 현대 건축이 어우러진 헤리티지 공간으로 거듭났다. ‘선혜원 아트 프로젝트 1.0’이라는 프로젝트명 아래 포도뮤지엄 김희영 총괄디렉터가 키아프리즈 기간에 던진 출사표라는 점에서도 눈길을 끈다.
김수자는 서울과 파리를 오가며 회화, 바느질, 설치, 퍼포먼스, 영상, 빛, 소리, 건축 등 다양한 매체를 넘나들며 작업해 왔다. 지난 7월 프랑스 정부로부터 문화예술공로훈장 ‘오피시에’를 수훈했다. 미국 뉴욕 현대미술관(모마), 파리 퐁피두센터 등 세계 주요 도시에서 전시를 열었는데, 특히 ‘보따리 작가’라는 브랜드처럼 한국 고유의 보자기 문화를 이주, 피난, 문화적 충돌 등 시대적 주제와 결합시켜 동시대 글로벌 문화와 전통을 잇고 있다.
2016년 국립현대미술관 현대차 시리즈 개인전 이후 처음 서울에서 갖는 전시는 선혜원의 역사적 장소성과 김수자의 예술 세계가 만나는 자리다. 전통 한옥 경흥각을 거울 바닥으로 전환한 장소 특정적 설치작품 ‘호흡 선혜원’을 비롯해 ‘연역적 오브제 보따리’ ‘보따리’ 등 대표작을 선보인다. 한옥 곳곳에 설치된 작품들은 보따리가 갖는 전통 문화적 맥락을 소환하며 명상적 경험을 제공한다. 10월 19일까지.
토토빌딩 양혜규 개인전
한국적 평면 작업 집중해 ‘차분’
양혜규의 개인전 ‘얇은 도약의 나날들’은 지난달 15일부터 오는 7일까지 종로구 율곡로 토토빌딩 3층에 팝업 둥지를 틀었다. 서울과 베를린을 오가며 작업하는 작가의 서울 스튜디오가 있던 곳이다. 스튜디오가 이전하며 빈 사무실 공간을 활용했다.
대규모 회고전 ‘윤년’을 지난해 영국 런던 헤이워드 갤러리에 이어 올해 네덜란드 로테르담 쿤스트할에서 갖는 등 해외 활동이 더 활발한 작가가 초대형 아트페어 기간을 활용해 국내에 인사한 셈이다. 설치, 조각, 영상 등 스펙터클한 전시를 선보였던 이전과 달리 이번 전시는 평면 작업에 집중해 차분하다.
평면 작업 ‘황홀망’은 붓과 물감으로 그린 게 아니다. 종이를 오리고 접고 뚫고 겹쳐서 생긴 중층적 이미지가 추상 같기도, 구상 같기도 하다. 풍어제 등 전통 의례에서 쓰는 종이 무구에서 영감을 얻은 것이어서 동양성이 물씬 묻어난다. 그간 양혜규의 작업은 짚을 사용한 설치작업도 인류학적 관점에서 폴리네시아 문화 등에서 따 왔다. 그런 그가 마침내 한국적이고 동양적인 전통으로 돌아온 느낌을 받게 된다. 스튜디오 인력을 활용해 운영하기 때문에 주말 사전예약을 해야 관람할 수 있다. 평일에는 VIP 관람이 진행돼 ‘핵인싸’를 위한 초미니 팝업 전시 같다.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
