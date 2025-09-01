반미연대 강화하는 SCO, 다자주의 강조 ‘톈진선언’ 채택
中, 회원국에 20억 위안 무상 원조
중국과 러시아가 주도하는 상하이협력기구(SCO)가 서방에 맞서는 실질적인 안보·경제 협력체로 거듭난다.
1일 중국 관영 신화통신에 따르면 톈진 SCO 정상회의에 참석한 10개 회원국 정상들은 2035년까지 10년간 SCO의 발전 전략과 다자간 무역체제 지지를 담은 톈진선언을 채택했다.
시진핑 중국 국가주석은 이날 SCO 정상 이사회 제25차 회의 연설에서 “안보 위협에 대응하는 기구를 조속히 가동하고 SCO 개발은행을 만들어 회원국 간 안보·경제 협력을 지원할 것”이라고 밝혔다.
시 주석은 “제2차 세계대전에 대한 올바른 역사관을 발양하고 냉전적 사고방식과 진영 대결, 괴롭힘에 반대해야 한다”며 미국을 우회적으로 비판했다. 이어 “유엔을 핵심으로 하는 국제 시스템과 세계무역기구(WTO)를 핵심으로 하는 다자 무역체제를 수호하고, 평등하고 질서 있는 세계 다극화와 누구에게나 이로운 경제 세계화를 추진해 더 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스를 구축해야 한다”고 강조했다.
시 주석은 SCO 회원국에 대한 중국의 투자액이 840억 달러(약 117조원)를 넘어섰다며 올해 안에 SCO 회원국에 20억 위안(3900억원)을 무상 원조하고 3년간 회원국 은행에 100억 위안(1조9500억원)을 신규 대출하겠다고 밝혔다.
SCO는 중·러가 2001년 중앙아시아 4개국(카자흐스탄·우즈베키스탄·타지키스탄·키르기스스탄)과 함께 만든 다자 협의체다. 2017년 인도·파키스탄, 2023년 이란, 2024년 벨라루스가 가입하면서 회원국이 10개국으로 늘었고 중·러와 서방 간 대결이 격화되면서 위상이 높아지고 있다.
