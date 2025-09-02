올여름 최고기온·평균기온, 모두 역대 1위 기록
이중고기압에 폭우·급성가뭄 기승
“극한 기상현상 더 잦아질 것” 전망
올여름이 역대 가장 무더운 여름으로 기록됐다. 티베트고기압과 북태평양고기압이 겹쳐 만든 ‘이중고기압’이 한반도를 덮는 상황이 반복된 영향이다. 급성가뭄과 호우 등 극한 기상 현상도 빈번해진 것으로 분석됐다.
1일 기상청이 발표한 최근 폭염·열대야 현황에 따르면 올여름(6월 1일~8월 30일) 최고기온은 평균 30.7도로 1973년 기상 관측이 체계화된 이래 최고치였다. 여름 일 최고기온 평균이 가장 높았던 1994년(30.5도)보다 0.2도 높았다. 작년 여름은 30.4도로 3위였다.
전국 평균기온도 25.7도로 지난해(25.6도)를 제치고 역대 여름 평균기온 1위에 올랐다. 밤(오후 6시1분부터 이튿날 오전 9시까지) 최저기온 평균은 21.9도로 지난해(21.9도)와 동률을 이루며 역대 1위 자리를 차지했다. 폭염일수는 28.1일로 2018년(31.0일), 1994년(28.5일)에 이어 세 번째로 길었다.
기온이 1도 오를 때 대기는 약 7%씩 수증기를 더 머금을 수 있다. 달궈진 공기가 수증기를 흡수하면 땅이 빠르게 말라 가뭄이 빠르게 진행된다. 대기 중 수증기가 포화 상태에 이르면 순식간에 비구름대가 발달해 폭우로 이어지기도 한다.
실제로 올여름엔 호우, 폭염 등 극한 기상 현상이 기승을 부렸다. 급성가뭄이 대표적이다. 급성가뭄은 여름철 극심한 폭염이 토양의 수분을 마르게 해 예측이 어려울 정도로 단기간에 급작스럽게 발생하는 가뭄을 의미한다.
전통적인 가뭄 현상은 일반적으로 수개월에 걸쳐 진행되지만 급성가뭄은 강수 부족과 기온 상승이 겹치며 증발량 증가로 수주 만에 땅이 메마르게 된다. 강릉 지역 87%의 식수 공급을 책임지는 오봉저수지의 저수율이 약 5주 만에 절반 수준으로 떨어진 게 대표적인 사례다.
기습 폭우도 일상이 됐다. 기상청 자동기상관측장비(AWS) 기록을 보면 올여름 총 9차례 시간당 100㎜ 이상 폭우가 내렸다. 2021~2023년엔 한두 건에 불과했지만 지난해 5건으로 늘었다가 올해 배 가까이 늘었다. 시간당 강우량 100㎜를 넘지는 않더라도 과거 집중호우 때보다 훨씬 많은 양의 비가 쏟아지는 사례도 자주 발생했다.
극한 기상 현상이 일상화할 것이라는 전망이 나온다. 조천호 전 국립기상과학원장은 “북태평양고기압이 북쪽으로 확장하는 경향이 짙어지고 티베트고기압이 상층부를 덮는 현상이 앞으로 강화될 가능성이 크다. 기온 상승에 따라 폭염과 극한 호우 현상이 빈번해지는 게 기후변화의 특징”이라고 말했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
