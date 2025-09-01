시진핑, 오른쪽 푸틴·왼쪽엔 김정은… 中 미래전 능력 과시한다
북·중·러 한자리… 신냉전 신호탄
극초음속 미사일 등 최신무기 공개
미국 주도 국제질서 재편 노릴 듯
중국이 오는 3일 베이징 천안문광장에서 개최하는 제80주년 전승절(중국인민 항일전쟁 및 반파시트전쟁 승리기념일) 열병식에서 시진핑 국가주석은 왼쪽에 김정은 북한 국무위원장, 오른쪽에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 앉혀두고 자국의 최신 무기를 과시할 예정이다. 북·중·러 정상이 나란히 천안문 망루에 올라 중국의 미래전 능력을 지켜보는 모습은 신냉전의 시작을 알리는 장면이 될 것이라는 전망이 나온다.
중국 관영 신화통신에 따르면 훙레이 중국 외교부 부장조리(차관보)는 지난 28일 기자회견에서 “외국 정상 등 지도자 26명이 시 주석의 초청으로 전승절 기념행사에 참석한다”며 푸틴 대통령을 가장 먼저 소개한 뒤 김 위원장을 다음 순서로 호명했다. 이튿날 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 푸틴의 방중 일정을 발표하면서 “대통령은 열병식의 주빈이기 때문에 시 주석 오른쪽에 앉을 예정이고 북한 지도자(김정은)는 시 주석 왼쪽에 있을 것”이라고 설명했다.
북·중·러 정상이 한자리에 모이는 것은 1990년대 옛 소련과 유럽 공산권 붕괴에 따른 탈냉전 이후 처음이다. 이번 열병식이 신냉전의 신호탄이 될 것이라는 관측이 나오는 이유다. 뉴욕타임스는 “시진핑은 미국 주도의 국제질서를 재편하고 국제적 영향력을 확대하는 수단으로 열병식과 역사 문제(항일전쟁)를 활용할 것”이라고 짚었다.
중국은 이번 열병식에서 각종 신형 무기체계를 선보일 예정이다. 열병식을 총괄하는 열병영도소조판공실 우쩌커 부주임(소장)은 최근 기자회견에서 “이번 열병식의 모든 무기 장비는 국산 주력 장비”라면서 “2019년 건국 70주년 열병식 이후 차세대 무기 장비를 집중적으로 공개하겠다”고 밝혔다.
중국은 신형 전차와 전투기, 극초음속미사일 등을 공개하겠다고 예고한 상태다. 특히 소셜미디어 웨이보에 유포된 열병식 리허설 사진에서 ‘잉지(YJ)’ 계열 대함미사일 중 극초음속미사일로 추정되는 신형 발사체가 등장해 서방국 군사 전문가들의 비상한 관심을 받았다. 파이낸셜타임스는 “열병식 리허설 사진에서 ‘YJ-15·17·19·20’을 모델명으로 새긴 4종의 미사일이 포착됐다”며 “군사 전문가들은 YJ-17과 YJ-20을 극초음속미사일로 보고 있다”고 전했다.
유인 항공기와 협공하면서 인공지능(AI)을 활용한 독자적 공격도 가능한 ‘로열 윙맨’형 스텔스 공격 드론인 ‘페이훙(FH)-97’ 추정 비행체와 모델명 ‘AJX002’를 표면에 새긴 초대형 무인 잠수정도 열병식 리허설에서 목격됐다. FH-97이 열병식에 등장하면 중국은 로열 윙맨형 드론의 실전배치가 가능한 세계 최초 국가가 된다. AJX002는 러시아 핵 어뢰 ‘포세이돈’과 유사한 모델로 분석된다. 실제로 핵무기 탑재가 가능할 경우 서태평양 해양 패권의 ‘게임 체인저’가 될 것이라는 평가가 나온다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
