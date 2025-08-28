파리 올림픽 양궁 남자대표팀 박성수 감독 별세
양궁 국가대표 선수와 지도자로 올림픽 금메달을 따냈던 박성수(사진) 인천 계양구청 양궁팀 감독이 27일 별세했다. 향년 55세.
박 감독은 이날 오전 9시쯤 충북 청주에서 열린 올림픽제패기념 제42회 회장기 대학·실업 양궁 대회 참가를 위해 머물던 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 박 감독이 지병으로 숨진 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
박 감독은 고교 시절이던 1988년 서울올림픽 국가대표로 선발돼 한국 남자 양궁의 간판 스타로 떠올랐다. 당시 남자 개인전 은메달과 단체전 금메달을 동시에 목에 걸었다. 지도자로서도 굵직한 족적을 남겼다. 2004년부터 남자 대표팀 코치를 맡은 그는 2012년 런던올림픽에서 오진혁의 남자 개인전 금메달을 이끌었다. 지난해 파리올림픽에서는 남자 대표팀 사령탑으로 한국 양궁이 남녀 5개 전 종목을 석권하는데 이바지했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
