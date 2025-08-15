영국 10세 체스 신동 시바난단, 최연소 ‘여성 인터내셔널 마스터’
영국의 10세 체스 신동 보다나 시바난단(사진)이 최연소 ‘여성 인터내셔널 마스터’ 타이틀을 따냈다고 BBC가 13일(현지시간) 보도했다.
시바난단은 이달 초 리버풀에서 열린 2025 영국 체스 챔피언십 대회에서 그랜드마스터 피터 웰스(60)를 꺾고 세계 체스연맹 타이틀을 획득했다. 시바난단의 타이틀은 여성 그랜드마스터에 이어 여성부에서 두 번째로 높은 등급이다.
체스연맹은 지난 11일 시바난단이 정확히 10세 5개월 3일의 나이로 그랜드마스터를 꺾었다며 “2019년 미국인 카리사 입의 기존 최연소 승리 기록(10세 11개월 20일)을 깼다”고 밝혔다. 5살 때 체스를 시작한 시바난단은 “체스가 기분을 좋게 해주고 수학이나 계산 같은 일에도 도움이 된다”고 말했다고 BBC는 전했다.
