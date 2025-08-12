“임기 초반 사면하는 것이 낫다”… 진보 지지층 재결집 의도
대통령실 “정치 복원 계기 되길”
친문 대거 포함… ‘탕평사면’ 일환
여론 악화… 李 지지율 취임 후 최저
이재명 대통령이 조국 전 조국혁신당 대표 부부를 비롯해 논란의 여지가 큰 인물들에 대한 사면을 속전속결로 단행한 것은 임기 초반 강력한 국정 지지율을 바탕으로 진보 진영 지지층을 재결집하려는 의도로 해석된다.
여권 고위 관계자는 11일 “조 전 대표 부부와 윤미향 전 더불어민주당 의원 등 이번 사면 대상에 포함된 이들 가운데는 검찰의 무리한 수사로 피해를 본 이들이 다수 포함돼 있다”면서 “이재명정부에서 언젠가는 사면 대상에 오를 인사이기 때문에 국정 동력이 받쳐주는 임기 초반에 빨리하는 것이 낫다”고 말했다.
특히 조 전 대표는 조국혁신당뿐 아니라 민주당 지지층 내에서도 사면 요구가 많았다. 따라서 조 전 대표 사면을 통해 다소 느슨해졌던 지지층 재결집을 시도했다는 해석이다. 대통령실 관계자는 “조 전 대표의 잔여 형량을 감안하면 성탄절이나 내년 삼일절 사면은 큰 의미가 없을 수 있다”고 말했다.
대통령실은 이번 사면이 이 대통령의 통합에 대한 강한 의지에 따른 것이라고 강조했다. 강유정 대통령실 대변인은 브리핑에서 “정치인 사면은 종교계와 시민단체, 여야 정치권 의견을 종합적으로 청취해 결정했다”면서 “이번 조치가 대화와 화해를 통한 정치 복원의 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다. 이어 “이 대통령 측근은 이번 사면 대상에 없고, 오히려 야권에 해당하는 정치인이 훨씬 더 많다”면서 “그런 측면에서 분열 혹은 갈등의 계기가 됐던 사건의 상징적 인물들의 사면을 통해 사회적 결합과 화해, 대통합으로 나아가고자 하는 의지를 보여준 것”이라고 설명했다.
야권 인사인 홍문종·정찬민 전 의원뿐 아니라 윤건영 민주당 의원과 백원우 전 민정비서관, 김은경 전 환경부 장관 등 친문(친문재인)계 인사를 대거 포함한 것도 ‘탕평 사면’의 일환이라는 취지다.
그러나 여론은 그리 우호적이지 않은 것으로 나타났다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 4~8일 전국 18세 이상 유권자 2506명을 대상으로 조사(표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0% 포인트)한 결과 이 대통령 지지율은 56.5%로 전주보다 6.8% 포인트 하락했다. 이 대통령 취임 후 가장 큰 폭의 하락세이자 최저치다.
리얼미터는 주식 양도소득세 논란과 이춘석 무소속 의원의 주식 차명거래 의혹, 조 전 대표와 윤 전 의원의 광복절 특사 논란 등이 지지율 하락세를 심화시켰다고 분석했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
최승욱 이동환 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr
