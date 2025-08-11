삼성전자, 미국 정부 주최 AI 보안기술 경진대회 우승
삼성전자는 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 보안기술 경진대회 ‘인공지능(AI) 사이버 챌린지’에서 1위를 차지했다고 10일 밝혔다.
AI 사이버 챌린지는 미 국방부 산하 국방고등연구계획국이 총상금 2250만 달러 규모로 진행하는 초대형 글로벌 보안기술 경진대회다.
삼성전자 연합팀인 ‘팀 애틀랜타’(사진)는 삼성전자의 선행 연구개발 조직 ‘삼성리서치’와 미국 조지아텍, 한국과학기술원(KAIST), 포스텍 등 보안 연구원 40여명으로 구성됐다. 팀 애틀랜타는 결승전에서 복잡하고 다양한 보안 취약점을 빠르게 찾아낸 뒤 정확한 보안 패치를 생성해 최종 우승에 올랐다. 우승 상금은 400만 달러다. 연합팀을 이끈 김태수 삼성리서치 상무는 “앞으로도 글로벌 보안 전문가들과 협업해 삼성전자의 보안 기술력을 높여가겠다”고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사