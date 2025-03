[오늘의 QT] 시험에 즈음하여 바라봐야 할 것

사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험 당함을 허락하지 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라.(고전 10:13)No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it.(1 Corinthians 10:13)‘사람이 감당할 시험을 당하게 한다’는 말씀은 수준에 맞춰 시험을 주신다는 의미가 아닙니다. 우리가 당하는 시험은 하나님 허락 속에 있습니다. 하나님은 결코 우리가 시험을 감당하지 못하고 무너지는 것을 허락하지 않으십니다. 그것이 하나님의 신실하심입니다. 그리고 놀랍게도 그 시험으로부터 나오는 길도 하나님이 주셔서 우리가 시험을 감당하게 하신다고 합니다.바울은 “내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라”고 고백합니다. 그 능력은 어떠한 상황 속에서도 하나님의 자녀와 백성으로 존재할 수 있는 능력입니다. 하나님은 우리를 잃어버리지 않도록 붙드십니다. 나아갈 길을 내어주십니다. 그러므로 시험을 당할 때 우리가 살펴야 할 건 감당할 수준이 아닌 허락하시는 하나님입니다.김동주 목사(한소망청년교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지