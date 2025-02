[오늘의 QT] 무엇을 말하고 있습니까?

무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라.(엡 4:29)Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.(Ephesians 4:29)지난날을 되돌아보면 말 한마디가 가진 힘이 크다는 사실을 새삼 느끼게 됩니다. 누군가가 내게 전해 준 말 한마디 덕분에 큰 힘을 얻고 새로운 목표를 세우기도 합니다. 하지만 때로는 누군가의 말 한마디 때문에 깊은 상처를 받고 좌절을 경험하기도 합니다. 그만큼 말에는 힘이 있는 것입니다. 성경은 더러운 말을 입 밖에 내지 말고 덕을 세우는 선한 말로 은혜를 끼치라고 합니다.말이라는 것은 어디서 나가는 것일까요. 입에서 나가는 것 같지만 실은 가슴에서 나가는 것입니다. 우리가 가슴으로 느끼는 것을 머리로 생각하고 입으로 표현합니다. 우리 안에 더러운 것이 있으면 더러운 것이 전달되고 우리 안에 선한 것이 있다면 선한 것이 전달되는 것입니다. 우리 마음의 보좌에 하나님의 은혜가 가득하기를 소원합니다. 그때 나의 입술에서 선하고 복된 말들이 가득 넘쳐나게 될 것입니다.황성재 목사(주신교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지