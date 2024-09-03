ÃæºÏµµ ¡°¹æÄ¡µÈ À¯ÈÞ½Ã¼³·Î ³óÃÌ »ì¸°´Ù¡±

ÃæºÏµµ´Â ³óÃÌÀÇ ºóÁýÀÌ³ª Æó±³, Ã¢°í µî À¯ÈÞ½Ã¼³À» È°¿ëÇØ È°·Â ³ÑÄ¡´Â ³óÃÌÀ» ¸¸µé°í ÀÖ´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
µµ´Â ±«»ê±º Ã»Ãµ¸é ÈÄ¿µ¸®¿¡ ÀÖ´Â Æó±³¸¦ ¼÷¹Ú½Ã¼³·Î Á¶¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù. µµºñ 18¾ï¿ø°ú ¹Î°£ ÀÚº» 7¾ï¿øÀ» ÅõÀÔÇØ 2025³â ÁØ°øÀ» ¸ñÇ¥·Î »ç¾÷À» ÃßÁø ÁßÀÌ´Ù. ³óÃÌÁö¿ª Æó±³¸¦ ¸®¸ðµ¨¸µÇØ µµ½Ã¹ÎµéÀÌ ¸Ó¹«¸£¸ç ³óÃÌÃ¼ÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¸ñÀû °ø°£À» Á¶¼ºÇÏ°Ú´Ù´Â ±¸»óÀÌ´Ù.
¶Ç ºóÁýÀÌ³ª Æó±³, Ã¢°í¿¡ Ä«Æä, ¸¶À»°øµ¿ÀÛ¾÷Àå, ³ó»ê¹° ÆÇ¸Å½Ã¼³ µîÀÌ µé¾î¼±´Ù. Á¦Ãµ, ¿ÁÃµ, ÁøÃµ, ¿µµ¿ µî 6°÷ÀÇ À¯ÈÞ½Ã¼³¿¡ Á¶¼ºµÈ´Ù. ÀÏ¼± ½Ã¡¤±ºÀÇ ½ÅÃ»À» ¹Þ¾Æ ½Ã¼³ ¸®¸ðµ¨¸µ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °ø»çºñ¿Í Á¦°æºñ¸¦ °³¼Ò´ç 4¾ï5000¸¸¿ø¾¿ Áö¿øÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.
Áö³ÇØ 4¿ù ¹®À» ¿¬ ÁøÃµ ÄÉ¾îÆÊÀº ³ëÀÎ°ú Àå¾ÖÀÎ µî »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¿¡°Ô ³ó¾÷È°µ¿À» ÅëÇØ µ¹º½°ú ±³À°, °í¿ë, ÀçÈ° µî ´Ù¾çÇÑ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ¿¾ ³ó¾÷°³¹ß¼¾ÅÍ À¯ÈÞ ºÎÁö¸¦ È°¿ëÇÑ ´ëÇ¥ÀûÀÎ »ç·Ê´Ù.
µµ´Â ÀÌ¿Í ÇÔ²² ³óÃÌ ºóÁýÀ» ±ò²ûÇÏ°Ô ¸®¸ðµ¨¸µÇØ µµ½Ã ÀÌÁÖ¹Î¿¡°Ô Á¦°øÇÏ´Â Èñ¸ÁµÕÁö »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±Í³ó¡¤±ÍÃÌÀ» ¿øÇÏ´Â µµ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ÀÓ´ëÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù. Áö³ÇØ µµ³» ½Ã¡¤±º¿¡ 17°÷¿¡ Èñ¸ÁµÕÁö¸¦ ¸¸µé¾î ÀÓ´ëÇß´Ù. ¿ÃÇØ´Â º¸Àº 3°÷, Á¦Ãµ 2°÷, Ã»ÁÖ¡¤¿ÁÃµ¡¤±«»ê¡¤À½¼º¡¤´Ü¾ç °¢ 1°÷¾¿ ¸ðµÎ 10°÷ÀÇ Èñ¸ÁµÕÁö¸¦ ¸¸µç´Ù. ÁýÁÖÀÎ¿¡°Ô´Â 7³â ÀÌ»ó ÀÓ´ë Á¶°ÇÀ¸·Î 1°÷´ç 6000¸¸¿øÀÇ ¸®¸ðµ¨¸µºñ°¡ Áö¿øµÈ´Ù.
µµ °ü°èÀÚ´Â ¡°³óÃÌÁö¿ª Èä¹°·Î ¹æÄ¡µÈ À¯ÈÞ½Ã¼³À» ÁÖ°Å°ø°£ÀÌ³ª ÈÞ¾ç¡¤Ã¼Çè½Ã¼³·Î È°¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°µµ½Ã¹ÎµéÀÌ ³óÃÌ¿¡ ¸Ó¹°°í Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¶¼ºÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Ã»ÁÖ=È«¼ºÇå ±âÀÚ adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö