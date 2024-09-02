³í¼ú ÀüÇü ½Å¼³¡¦ 100% ³í¼ú·Î 361¸í ¸ðÁý

°í·Á´ë´Â 2025ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ 2680¸íÀ» ¼±¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Áö³ÇØº¸´Ù 87¸íÀÌ Áõ°¡ÇÑ ¼öÄ¡·Î, ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü 652¸í, ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü 1602¸í, ³í¼úÀüÇü 361¸í, ½Ç±â¿Í ½ÇÀû À§ÁÖ ÀüÇü 65¸íÀÌ´Ù.
¿ÃÇØ ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ °¡Àå Å« º¯È´Â ³í¼ú ÀüÇüÀÇ ½Å¼³ÀÌ´Ù. °í·Á´ë´Â ¡°ÇÕ¸®Àû Ãß·Ð°ú ³í¸®Àû »ç°í¹æ½ÄÀ» °¡Áø ¼öÇè»ýÀ» ¼±¹ßÇÏ±â À§ÇØ ½Å¼³Çß´Ù¡±¸ç ¡°¼ö´É ÃÖÀú ÇÐ·Â ±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏ¿© 100% ³í¼ú·Î 361¸íÀ» ¸ðÁýÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¼ö½Ã¸ðÁý¿¡¼ °¡Àå ºñÁßÀÌ Å« ÇÐ»ýºÎÀ§ÁÖÀüÇüÀº ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü(ÇÐ±³ÃßÃµÀüÇü)°ú ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü(ÇÐ¾÷¿ì¼öÀüÇü, »çÀÌ¹ö±¹¹æÀüÇü, °è¿ÀûÇÕÀüÇü, °í¸¥±âÈ¸ÀüÇü, ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü)À¸·Î ³ª´¶´Ù. ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇü(ÇÐ±³ÃßÃµÀüÇü)Àº ÇÐ»ýºÎ(±³°ú) ¼ºÀû 80%¿Í ¼·ù 20%¸¦ ÇÕ»êÇÏ°í, ¼ö´É ÃÖÀú ÇÐ·Â ±âÁØÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù. ÇØ´ç ÀüÇü ¹æ½ÄÀº ÇÐ»ýºÎ(±³°ú) ¼ºÀûÀÌ 80% ¹Ý¿µµÇ¹Ç·Î, ÇÐ¾÷À» Ãæ½ÇÈ÷ ¼öÇàÇÑ ¼öÇè»ý¿¡°Ô À¯¸®ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. ¼·ùÆò°¡¿¡¼´Â ±³°ú ÀÌ¼ö Ãæ½Çµµ¿Í °øµ¿Ã¼ ¿ª·® µîÀ» Æò°¡ÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº ¼öÇè»ýÀÇ ÇÐ»ýºÎ¸¦ Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÑ´Ù. ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÇÐ¾÷¿ì¼öÀüÇü, »çÀÌ¹ö±¹¹æÀüÇü, °è¿ÀûÇÕÀüÇü, °í¸¥±âÈ¸ÀüÇü, ÀçÁ÷ÀÚÀüÇüÀº Áö¿øÀÚÀÇ ÇÐ»ýºÎ¸¦ Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÑ´Ù. ÇÐ¾÷°ú ÇÔ²² ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» º´ÇàÇÑ Áö¿øÀÚµéÀÌ ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÐ¾÷¿ì¼öÀüÇüÀº ¼·ù 100%·Î ¼±¹ßÇÏ¸ç, ¼ö´É ÃÖÀú ÇÐ·Â ±âÁØÀÌ Àû¿ëµÈ´Ù. °è¿ÀûÇÕÀüÇüÀÇ °æ¿ì 1´Ü°è¿¡¼ ¼·ù 100% Á¾ÇÕ Æò°¡·Î 5¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÑ ÈÄ, 2´Ü°è¿¡¼ 7ºÐ°£ÀÇ Á¦½Ã¹® ±â¹Ý ¸éÁ¢À» ÁøÇàÇÑ´Ù. ÀÌÈÄ 1´Ü°è ¼ºÀû 50%¿Í ¸éÁ¢ ¼ºÀû 50%¸¦ ÇÕ»êÇÏ¿© ¼±¹ßÇÑ´Ù. ´Ü, ÀÇÇÐ ´ëÇÐ Áö¿øÀÚ¿¡°Ô´Â ´ÙÁß ¹Ì´Ï ¸éÁ¢ÀÌ ½Ç½ÃµÈ´Ù.
°í¸¥±âÈ¸ÀüÇü°ú ÀçÁ÷ÀÚÀüÇüÀº ¼ö´É ÃÖÀú ÇÐ·Â ±âÁØÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. 1´Ü°è¿¡¼´Â ¼·ù 100% Á¾ÇÕÆò°¡·Î 3¹è¼ö¸¦ ¼±¹ßÇÏ°í, 2´Ü°è¿¡¼´Â 1´Ü°è ¼ºÀû 50%¿Í ¸éÁ¢ ¼ºÀû 50%¸¦ ÇÕ»êÇÑ´Ù. Á¦½Ã¹® ±â¹Ý ¸éÁ¢Àº 6ºÐ°£ ÁøÇàµÈ´Ù. ¼ö½Ã ¸éÁ¢Àº ¸ðµÎ ´ë¸éÀ¸·Î ½ÃÇàµÈ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö