중국 사업 축소하는 글로벌 기업들

미국 IT 기업 IBM이 중국 내 연구·개발(R&D) 부서를 폐쇄하는 등 중국 사업을 대폭 축소한다. 중국에서만 1000명 이상이 정리해고될 것으로 예상된다.26일 중국경제매체 제일재경에 따르면 IBM 중국은 이날 R&D 부서를 폐쇄하는 등 중국 사업을 조정한다고 밝혔다. 주 조정 대상은 R&D와 테스트를 담당하는 IBM의 중국개발센터와 중국시스템센터다. 지금까지는 중국의 금융·에너지 등 국유 기업을 중심으로 IT 인프라 서비스를 제공했지만, 앞으로는 대상이 중국 민간 기업과 일부 다국적 기업으로 바뀐다.IBM 중국은 성명에서 "고객에게 최고의 서비스를 제공하기 위해 사업을 조정한다"며 "이런 변화가 중화권 고객에 대한 서비스 능력에 영향을 미치지는 않을 것"이라고 밝혔다.IBM은 최근 베이징, 상하이, 다롄 등지에 있는 R&D 및 테스트 직원의 인트라넷 접근 권한을 박탈했다. 대상 직원은 1000명이 넘는 것으로 알려졌다.IBM은 1984년 중국에 공식 진출했다. 화웨이 창업자 런정페이가 IBM을 '화웨이의 스승'이라고 부를 정도로 독보적인 기술력을 자랑했지만, 최근 경기침체와 중국의 서방 IT 회사 견제로 사업이 위축된 것으로 알려졌다.글로벌 기업들은 중국 사업을 잇달아 축소하고 있다. 미국 마이크로소프트(MS)는 지난달부터 중국 내 오프라인 매장을 전면 폐쇄하고 온라인 매장만 유지하기로 했다.프랑스의 뷰티편집숍 세포라는 중국 내 직원 4000명 중 3%인 120명을 정리해고하기로 했다. 대만 외식업체 딘타이펑도 베이징과 톈진 등의 매장 14개를 폐쇄하고 중국 북부에서 철수하기로 했다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr