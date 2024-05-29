¿Ï¼ºµµ ¶³¾îÁö´Â AI¡¦ ¼¼°è CEO 68% ¡°¾ÈÀüÀåÄ¡ ÇÊ¿ä¡±

±Û·Î¹ú ±â¾÷ ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO) 10¸í Áß 7¸íÀº ÀÎ°øÁö´É(AI)¿¡ ¾ÈÀüÀåÄ¡°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í º¸°í ÀÖ´Ù. ±¸±Û, ¿ÀÇÂAI µî ±Û·Î¹ú ºòÅ×Å©°¡ ¾ß½ÉÂ÷°Ô ³»³õÀº AI°¡ ÇãÀ§ ´äº¯ ³í¶õ¿¡ ÈÖ¸»¸®´Â µî AI °³¹ß ¼ÓµµÀü¿¡ µû¸¥ ¸®½ºÅ©°¡ ºÎ°¢µÇ¸é¼´Ù.
IBM ±â¾÷°¡Ä¡¿¬±¸¼Ò(IBV)°¡ ±ÝÀ¶ ÄÁ¼³ÆÃ ¾÷Ã¼ ¿Á½ºÆÛµå ÀÌÄÚ³ë¹Í½º¿Í 30¿©°³ ±¹°¡ CEO 2500¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÀÎÅÍºä¸¦ ½Ç½ÃÇÑ °á°ú CEOÀÇ 68%´Â AI ¼Ö·ç¼Ç ÀÚÃ¼¿¡ ³»ÀåµÈ ¾ÈÀüÀåÄ¡°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
AI ¼Ö·ç¼ÇÀÌ ¹èÆ÷µÈ ÈÄ Á¤Ã¥Àû º¸¿ÏÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¼³°è ´Ü°èºÎÅÍ AIÀÇ À§ÇèÀ» °É·¯³¾ ¼ö ÀÖ´Â °Å¹ö³Í½º¸¦ ±¸ÃàÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÇ¹Ì´Ù. CEOÀÇ ¾à 75%´Â ±â¾÷ ³» À¯È¿ÇÑ AI °Å¹ö³Í½º ¾øÀÌ´Â ½Å·ÚÇÒ ¸¸ÇÑ AI¸¦ ±¸ÇöÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í ÀÎ½ÄÇß´Ù. ÇöÀç Á¦´ë·Î µÈ AI °Å¹ö³Í½º¸¦ °®Ãß°í ÀÖ´Ù°í ´äÇÑ ºñÀ²Àº 39%¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ÀÌ¿¡ CEOÀÇ 72%´Â ¾÷°èÀÇ º¯È¸¦ ±âÈ¸¶ó±âº¸´Ù´Â À§Çè ¿ä¼Ò·Î ÀÎ½ÄÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±â¾÷µéÀÌ AI µµÀÔ¿¡ ½ÅÁßÇÑ °Ç AI °æÀïÀÌ ¼ÓµµÀüÀ¸·Î ¾ç»óÀ¸·Î Èê·¯°¡´Â µ¥ ºñÇØ ¾ÈÀü¼º¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ¹®Àº Á»Ã³·³ ÇØ¼ÒµÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Â Å¿ÀÌ´Ù. ¹Ì±¹ ´º¿åÅ¸ÀÓ½º µî ¿Ü½Å¿¡ µû¸£¸é ±¸±ÛÀÇ »õ·Î¿î °Ë»ö ±â´É ¡®AI ¿À¹öºä¡¯¿¡¼ Àß¸øµÈ ´äº¯À» Á¦½ÃÇÏ´Â »ç·ÊµéÀÌ ÀÕ´Þ¾Æ ¹ß°ßµÇ°í ÀÖ´Ù. AI ¿À¹öºä´Â ±¸±Û °Ë»öÃ¢¿¡ ÀÌ¿ëÀÚ°¡ Áú¹®À» ÇÏ¸é ºü¸£°Ô ´äº¯À» ¿ä¾àÇØ Á¦°øÇÏ´Â ½Å±Ô ¼ºñ½º´Ù.
¿¹ÄÁ´ë ÇÑ »ç¿ëÀÚ°¡ ¡°¹Ì±¹¿¡ ¾ó¸¶³ª ¸¹Àº ¹«½½¸² ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÖ¾ú´À³Ä¡±°í Áú¹®ÇÏÀÚ ¡°¹ö¶ô ¿À¹Ù¸¶´Â ¹Ì±¹ ÃÖÃÊÀÇ ¹«½½¸² ´ëÅë·É¡±ÀÌ¶ó°í ´äÇß´Ù. ¶Ç ¡°ÇÏ·ç¿¡ ¸î °³ÀÇ µ¹À» ¸Ô¾î¾ß ÇÏ´Â°¡¡±¶ó°í ¹°¾îº¸ÀÚ ¡°Ä¶¸®Æ÷´Ï¾ÆÁÖ¸³´ë ¹öÅ¬¸® ÁöÁúÇÐÀÚµé¿¡ µû¸£¸é ÇÏ·ç¿¡ ÃÖ¼Ò ÇÏ³ª¸¦ ¸Ô¾î¾ß ÇÑ´Ù. µ¹Àº ¼ÒÈ±â¿¡ ÇÊ¼öÀûÀÎ ¹Ì³×¶ö°ú ºñÅ¸¹ÎÀ» ÇÔÀ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±´Â ´äÀÌ µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
ÀÌ´Â ±×·²µíÇØ º¸ÀÌÁö¸¸ ºñÇö½ÇÀûÀÎ ´äº¯À» ³»³õ´Â ¿À·ùÀÎ ¡®È¯°¢(ÇÒ·ç½Ã³×ÀÌ¼Ç)¡¯ÀÇ ÀÏÁ¾ÀÌ´Ù. ¾Õ¼ Áö³ÇØ¿¡µµ ±¸±ÛÀÌ »ý¼ºÇü AI ¡®¹Ùµå(Bard)¡¯¸¦ °ø°³ÇßÁö¸¸ È¯°¢ Çö»óÀ» ±Øº¹ÇÏÁö ¸øÇß´Ù´Â Á¡ÀÌ µå·¯³ª¸é¼ ÁÖ°¡°¡ Æø¶ôÇß´Ù. ´º¿åÅ¸ÀÓ½º´Â ¡°AI ¿À¹öºäÀÇ ÇãÀ§ ´äº¯Àº 20¾ï¸í ÀÌ»óÀÇ »ç¶÷µéÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â °Ë»ö¿£Áø¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¸¦ ÀúÇÏ½ÃÄ×´Ù¡±°í Æò°¡Çß´Ù. ¶Ç´Ù¸¥ ÁÖ¿ä AI±â¾÷ÀÎ ¿ÀÇÂAI´Â ÃÖ½Å AI ¸ðµ¨ ¡®GPT-4o¡¯ÀÇ À½¼ººñ¼ ¡®½ºÄ«ÀÌ¡¯°¡ À¯¸í ¹è¿ì ½ºÄ®·¿ ¿äÇÑ½¼ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ µµ¿ëÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤¿¡ ÈÛ½Î¿© ¼ºñ½º¸¦ Áß´ÜÇß´Ù.
±èÇöÁ¤ ÇÑ±¹IBM ÄÁ¼³ÆÃ ´ëÇ¥´Â ¡°±× ¾î¶² Çõ½ÅÀû ±â¼úº¸´Ù »ý¼ºÇü AI ±â¼ú¿¡ ´ëÇÑ ±â¾÷µéÀÇ ±â´ë°¡ ³ôÀº °ÍÀÌ »ç½ÇÀÌÁö¸¸ »õ·Î¿î ±â¼úÀ» µµÀÔÇÏ´Â µ¥´Â Ç×»ó À§ÇèÀÌ ¼ö¹ÝµÈ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÓ¼Û¼ö ±âÀÚ songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö