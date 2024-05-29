¡®½Ç¡¯·Î ¾Æ¸§´ä³×¡¦ 150¿©³â ÀÚ¼öÀÇ ¿ª»ç

Á¤½ÅÀû ½É¿¬À» °ËÀº»öÀ¸·Î µÚµ¤¾î Ãß»óÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÑ °Í °°Àºµ¥, À¯È°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ±½Àº ¸¶´ë Ãµ¿¡ ¸ðÁ÷ ½Ç·Î ±â¿ü´Ù. ±ºµ¥±ºµ¥ ÃµÀÌ µå·¯³ª »óÃ³¸¦ ÀºÀ¯ÇÏ´Â µíÇÏ´Ù. ºñ¿£³¯·¹¿¡¼³ª º¼ ¹ýÇÑ ÀÌ·± Ãß»óÀûÀÎ ÀÛÇ°(¼ÛÁ¤ÀÎ ¡®ÀÛÇ° A¡¯)À» ÀÚ¼ö Àü½Ã¿¡¼ ¸¸³¯ °Å¶ó°í´Â »ó»óµµ ¸ø Çß´Ù.
±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü ´ö¼ö±Ã°ü¿¡¼ ÇÏ´Â ¡®ÇÑ±¹ ±ÙÇö´ë ÀÚ¼ö: ÅÂ¾çÀ» ÀâÀ¸·Á´Â »õµé¡¯ÀüÀÌ ÈÁ¦´Ù. ±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü¿¡¼ ÀÚ¼ö Àü½Ã¸¦ ²Ù¸®´Â °Íµµ Ã³À½ÀÌ±âµµ ÇÏÁö¸¸, ¿ì¸®°¡ ¾ó¸¶³ª ÇÑ±¹ÀÇ ÀÚ¼ö ¹®È¿¡ ¹«½ÉÇß´ÂÁö µ¹¾Æº¸°Ô ÇÑ´Ù´Â Á¡¿¡¼ Á×ºñ °°Àº Àü½Ã´Ù.
Àü½Ã´Â ±¸ÇÑ¸» ÀÌÈÄ ÇöÀç±îÁö 150¿©³â¿¡ °ÉÄ£ ÇÑ±¹ ÀÚ¼öÀÇ ¿ª»ç¸¦ Åë½ÃÀûÀ¸·Î µé¿©´Ùº»´Ù. ºñ´Ü¿¡ ²É°ú ³ªºñ¸¦ ¼ö³õ´ø ¡®±Ô¹æ ÀÚ¼ö¡¯°¡ »óÂ¡ÇÏµí ¾ç¹Ý°¡ °í±Þ Ãë¹Ì·Î ¿©°ÜÁö´ø ÀÚ¼ö´Â °Ýº¯±â¸¦ Åë°úÇÏ¸ç ¼ö½Ã·Î ±¹À§¸¦ ¼±¾çÇÏ´Â °ü±¤ »óÇ°À¸·Î ºÒ·Á ³ª¿Ô´Ù. ¶Ç ½ÇÇèÀûÀÎ ¿¹¼úÀ» ½ÃµµÇÏ´Â ¼ÛÁ¤ÀÎÀÇ ÀÌ Ãß»óÀÛÇ°ÀÌ º¸¿©ÁÖµí µ·¹úÀÌ ¼ö´ÜÀ» ³Ñ¾î »õ·Î¿î ¿¹¼úÀ» ²Þ²Ù´ø ÀÚ¼öÇÏ´ø ¿©¼º ¿¹ÀÎµéÀÇ ³»¸éµµ ÀÐÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹ ¸ÞÆ®·ÎÆú¸®Åº¹Ì¼ú°ü, ÀÏº»¹Î¿¹°ü µî ±¹³»¿Ü 60¿© ±â°ü°ú °³ÀÎ ¼ÒÀåÇ° µî 200¿©Á¡ÀÌ ³ª¿Ô´Ù. ÇÑ±¹ ÀÚ¼öÀÇ ¿ª»ç¸¦ Å°¿öµå·Î Ç®¾îº»´Ù.
1. °³Ç×: »ó·ùÃþ ¡®·°¼Å¸® Ãë¹Ì¡¯ vs ¸¸±¹¹Ú¶÷È¸ ¼ö°øÇ°
¼÷Á¾ ¶§ºÎÅÍ º»°ÝÈµÈ ÀÚ¼ö´Â 19¼¼±â±îÁö´Â ¾ç¹Ý°¡ ¿©¼º¸¸ÀÌ ´©¸± ¼ö ÀÖ´Â °è±Þ Ç¥½ÄÀÇ Ãë¹Ì¿´´Ù. °æÁ¦·Âµµ ÇÊ¿äÇßÁö¸¸, ¸·ÀÏÇÏ´Â ¼ÕÀ¸·Î´Â ºñ´Ü Ãµ°ú ºñ´Ü ½ÇÀ» ¸¸Áú ¼ö´Â ¾ø´Â ³ë¸©ÀÌ¾ú´Ù. 19¼¼±â ¸»ºÎÅÍ ½ÅºÐÁ¦°¡ Èçµé¸®°í »ó¾÷ÀÌ ¹ß´ÞÇÏ¸é¼ µ·ÀÌ ÀÖ´Â »ó·ùÃþÀÇ ¿©¼ºÀÌ¶ó¸é Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ·°¼Å¸® Ãë¹Ì·Î È®ÀåµÆ´Ù. Àü½Ã¸¦ ±âÈ¹ÇÑ ¹ÚÇý¼º ÇÐ¿¹¿¬±¸»ç´Â ¡°ÀÚ¼ö´Â ÀÌÃ³·³ À×¿©Àû Ãë¹Ì¶ó´Â °Ô ³ªÀüÄ¥±â µî ´Ù¸¥ °ø¿¹¿Í ´Ù¸¥ Á¡¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù. ´ç½Ã ±â¸íÀýÁöµµ, ½ÊÀå»ýµµ µî ºÎÀ¯Ãþ¿¡°Ô ÀÎ±â ÀÖ´ø È¸È ¼ÒÀç°¡ ÀÚ¼ö·Îµµ Á¦ÀÛµÆ´Ù.
ÀÚ¼ö´Â ¿Ü±¹ÀÎ¿¡°Ô ÀÚ¶ûÇÏ´ø ¼ö°øÇ°ÀÌ±âµµ Çß´Ù. 1893³â Á¦1È¸ ½ÃÄ«°í¸¸±¹¹Ú¶÷È¸¿¡ ÃâÇ°µÅ ÀÚ°³Àå°ú ÇÔ²² ¿Ü±¹ÀÎ¿¡°Ô Å« ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú´Ù.
ÀÚ¼ö°¡ »ê¾÷À¸·Î ÀÎ½ÄµÇ¸ç ¿©¼ºÀÇ ÀüÀ¯¹°ÀÌ¾ú´ø ÀÚ¼ö ½ÃÀå¿¡ ³²¼ºµµ °¡¼¼Çß´Ù. ³²¼º ¼ö»ç(â¹ÞÔ) ¾ÈÁ¦¹Î(1863¡1917 ÀÌÈÄ)Àº ½ÇÀ» ²¿¾Æ µÎÅÓ°Ô ¸¸µç Æ¯À¯ÀÇ ²Á»ç¸¦ »ç¿ëÇØ ÀÔÃ¼°¨À» ÇÑ²¯ »ì·È´Ù. ´ç½Ã ¾ÈÁ¦¹ÎÀÇ ÈÁ¶µµ º´Ç³À» ÁÖ¹®ÇÏ·Á¸é ÀÛÀº Áý ÇÑ Ã¤ °ªÀº Ä¡·¯¾ß Çß´Ù.
2. ÀÏÁ¦°Á¡±â: Çö¸ð¾çÃ³ÀÇ ±â¿¹ & ±â¼ú¿¡¼ ¡®Ç¥Çö¡¯À¸·Î
20¼¼±â ÃÊ ±Ù´ë ±³À°ÀÌ ½ÃÀÛµÇ¸é¼ ÀÚ¼ö´Â °ø±³À°Ã¼°è¿¡ ÆíÀÔµÆ´Ù. ¡°¾ÈÀ¸·Î´Â Çö¸ð¾çÃ³°¡ µÇ°í ¹ÛÀ¸·Î´Â ¹®¸íÀ» º¸¿ÏÇÏ´Â ±â¼úÀÚ ¹× ±³À°ÀÚ¸¦ ¾ç¼ºÇÏ±â À§ÇØ¼¡±´Ù. ºÎÀ¯Ãþ ¿©¼º ÀÚÁ¦µéÀÌ À¯ÇÐÇÏ´ø ÀÏº» µ¿°æÀÇ ¿©ÀÚ¹Ì¼úÀü¹®ÇÐ±³(Çö ¿©ÀÚ¹Ì¼ú´ëÇÐ)¿¡¼ ÀÚ¼ö¸¦ Àü°øÇÑ ¿©¼ºµéÀÌ ¹èÃâµÆ´Ù. ¹ÚÀ»º¹, ³ª»ç±Õ(³ªÇý¼®ÀÇ Á¶Ä«) µîÀÌ ÀÚ¼ö¸¦ Àü°øÇß°í, ÀÌµéÀº ±Í±¹ ÈÄ ±³ÆíÀ» ÀâÀ¸¸ç ÇÑ±¹¿¡ »õ·Î¿î ÀÚ¼ö ¹®È¸¦ º¸±ÞÇß´Ù. Á¶¼±ÃÑµ¶ºÎ°¡ ÁÖÃÖÇÏ´Â Á¶¼±¹Ì¼úÀü¶÷È¸´Â 1932³âÀÎ Á¦11È¸ºÎÅÍ ¡®¼¿¹ºÎ¡¯¸¦ ÆóÁöÇÏ°í °ø¿¹ºÎ¸¦ ½Å¼³Çß´Âµ¥, ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ÀÚ¼ö´Â µåµð¾î ¹Ì¼ú·Î ´ë¿ì¹Þ±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ¹ÚÀ»º¹ÀÌ Á¶¼±¹ÌÀü¿¡¼ ÀÔ¼±ÇÑ ¡®±¹È¿Í ¿ø¾Ó¡¯(1937)¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ°í, ¼÷¸í¿©°íº¸»ý 20¿©¸íÀÌ 3³â¿¡ °ÉÃÄ °øµ¿ Á¦ÀÛÇÑ ´ëÇü ÀÚ¼ö º´Ç³ ¡®µî²É ¾Æ·¡ °øÀÛ¡¯(1939)Àº ´ç½Ã ÀÚ¼ö°¡ °®´Â ½Ã´ëÀû ÀÇ¹Ì¸¦ ÁüÀÛÇÏ°Ô ÇÑ´Ù.
3. ÇØ¹æ ÀÌÈÄ¡1960³â´ë: »ç½ÇÁÖÀÇ & Ãß»óÀÇ ±¤Ç³
ÇØ¹æ°ú ÇÔ²² ÇÑ±¹¿¡µµ ¹Ì¼ú´ëÇÐÀÌ »ý°Ü³µ´Ù. ÀÌÈ¿©´ë ¹Ì¼ú´ëÇÐ¿¡ ÀÚ¼ö°ú°¡ ¼³Ä¡µÆ´Ù. ¼÷¸í¿©´ë¿¡¼´Â °¡Á¤°ú ¾È¿¡ ÀÚ¼ö Àü°øÀÌ ÀÖ¾ú´Ù.
¹Ì¼ú·Î¼ÀÇ ÀÚ¼öÀÇ ¾ç½ÄÀº »ç½ÇÁÖÀÇ¹Ì¼ú¿¡¼ Ãß»ó¹Ì¼ú±îÁö ½ºÆåÆ®·³ÀÌ ³Ð¾ú´Ù. ÀÌ´ë»ýÀÌ´ø ±èÇý°æ(1928¡2006)ÀÌ ÀÌ´ë ±³¼ö ±èÀÎ½Â¿¡°Ô ¹Ø±×¸²À» ¹Þ¾Æ ÀÚ¼ö¸¦ ³õÀº ÀÛÇ°Àº »ç½ÇÁÖÀÇ À¯È ÀÛÇ°À» º¸´Â µí ¼¶¼¼ÇÏ±â ±×Áö¾ø´Ù. ´ç½Ã ÇÑ±¹È°¡ ¹Ú·¡Çö µîÀÌ ÇÇÄ«¼ÒÀÇ ÀÔÃ¼ÁÖÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀº ÀÛÇ°À» ±×·È´Âµ¥, ÀÚ¼ö¿¡¼µµ ÀÌ·± ÀÔÃ¼ÆÄ °æÇâÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÚ¼ö´Â È¸ÈÀÇ °æÇâ°ú ÇÔ²² ¿òÁ÷¿´´ø °ÍÀÌ´Ù.
¾Ð±ÇÀº Ãß»ó ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. 1960³â´ë ÃÊ¹Ý ¹Ì¼ú°è¿¡´Â À¯·´ÀÇ ¾ÞÆ÷¸£¸á ¹Ì¼úÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ Ãß»óÈÀÇ ±¤Ç³ÀÌ Ç®¾ú´Ù. ¼ÛÁ¤ÀÎ(87)ÀÇ ¡®ÀÛÇ° A¡¯(1965)´Â ±×·± Ãß»óÈÀÇ °æÇâÀ» ¿Â¸öÀ¸·Î ¹Þ¾Æµé¿´À½À» ÀÔÁõÇÑ´Ù. ´ëÇÑ¹Î±¹¹Ì¼úÀü¶÷È¸(±¹Àü)¿¡ ´ç¼±µÇ±âµµ ÇÑ ¼ÛÁ¤ÀÎÀº µ¶ÇÐÀ¸·Î ±×·± À§¾÷À» ÀÏ±É´Âµ¥, ¼ø¼ö ¿¹¼ú°¡·Îµµ ÀçÁ¶¸íµÅ¾ß ÇÑ´Ù. ±×°¡ ¸¸µç »ó¾÷ÀûÀÎ ÀÚ¼ö º´Ç³Àº ¿Ü±³°üÀÌ³ª ÁÖÀç¿ø ºÎÀÎµé¿¡°Ô »ç¶û¹Þ¾Ò´Ù.
4. 60¡¤70³â´ë ÀÌÈÄ: ÀüÅëÀÇ ºÎÈ° & ¼öÃâÀÇ Ã·º´
60³â´ë¸¦ ÀÌÀº 70³â´ë´Â ÀÚ¼öÀÇ Àü¼º±â¿´´Ù. ºÎÈ°½ÃÄÑ¾ß ÇÒ ÀüÅëÀ¸·Î ÀÚ¼ö°¡ ´Ù½Ã ºÒ·Á ³ª¿À°í »óÇ°À¸·Î¼µµ ±¹³» ½ÃÀåÀº ¹°·Ð ÇØ¿Ü ½ÃÀå¿¡¼µµ ÀÎ±â ÀÖ¾ú´Ù. ÀÌ´Â Äíµ¥Å¸·Î Áý±ÇÇÑ ¹ÚÁ¤Èñ ½Ã´ë ¾ç¸éÀÇ ¾ó±¼ÀÌ¾ú´Ù. ¹ÚÁ¤Èñ Áý±Ç±â Å°¿öµå´Â °æÁ¦¿Í ¾Ö±¹ÀÌ¾ú´Ù. ¹«±ÃÈ¸¦ 10Æø º´Ç³À¸·Î ¼ö³õÀº ¡®ÅëÀÏ(¹«±ÃÈ)¡¯Àº ±×·± ½Ã´ë»óÀ» ¹Ý¿µÇÑ´Ù. Áý´Ü Á¦ÀÛµÈ ÀÚ¼ö´Â ÀÏº»¿¡ ¼öÃâµÇ¸ç »ê¾÷ Àü»ç ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù. ÀÌ³ó ¹°°á ¼Ó¿¡ Çâ¼ö¸¦ ´Þ·¡´Â Ã»Àü ÀÌ»ó¹üÀÇ »ê¼öÈ µîÀ» ¹Ø±×¸²À¸·Î ÇÑ ÀÚ¼ö º´Ç³Àº ºÎÀãÁý ÀÎ±â È¥¼ö Ç°¸ñÀÌ¾ú´Ù. ÀüÅëÀÌ °Á¶µÇ¸ç ÇÑ»ó¼ö(1932¡2016)°¡ 1984³â ÀÚ¼öÀåÀ¸·Î´Â ÃÖÃÊ·Î ±¹°¡Áß¿ä¹«Çü¹®ÈÀç·Î ÁöÁ¤µÆ´Ù.
80³â´ë±îÁöµµ °áÈ¥ È¥¼ö Ç°¸ñÀ¸·Î ÀÎ±â¸¦ ²ø´ø ÀÚ¼ö´Â ÀÌÈÄ ±â°èÈ, °ª½Ñ Áß±¹ ÀÚ¼öÀÇ µîÀå, ¾ÆÆÄÆ® ¹®ÈÀÇ º¸ÆíÈ µî ¿©·¯ ¿äÀÎÀÌ °ãÄ¡¸ç Á¡Á¡ ¹Ì¼ú°ú ÀÏ»óÀÇ ÁÖº¯À¸·Î ¹Ð·Á³µ´Ù. Àü½Ã´Â 8¿ù 4ÀÏ±îÁö.
¼Õ¿µ¿Á ¹Ì¼úÀü¹®±âÀÚ yosohn@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö