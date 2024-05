[오늘의 QT] 소요리문답 3

하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라.(요 4:24)God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth.(John 4:24)하나님은 어떤 분일까요. 하얀 수염을 기르고 산속에 있는 분일까요. 아니면 항상 혼내는 무서운 분일까요. 성경에서는 하나님을 크게 세 부분으로 소개합니다. 첫째 하나님은 보이지 않는 영이십니다. 영적인 존재로서 이 세상에서 유일한 신입니다. 둘째 하나님은 영원하고 무궁하고 불변하십니다. 셋째 인간을 사랑하셔서 지혜와 능력과 거룩과 공의와 선함과 진실을 베푸는 은혜로운 분이십니다. 이렇게 좋은 하나님은 왜 눈에 보이지 않을까요. 눈에 보인다면 공간과 시간의 제약을 받게 됩니다. 특정한 곳에만 있어야 합니다. 부처를 만나려면 절로 가야 합니다. 그러나 하나님은 모든 사람에게 모든 곳에 계시고 어디에나 함께하시기 때문에 영으로 존재합니다.이 사실이 얼마나 감사한지 모릅니다. 어떤 일을 만나든지 무슨 어려움 가운데 있더라도 함께하시며 힘과 위로를 주실 수 있기 때문입니다. 요즘 어려운 일을 만나서 고민하고 있습니까. 너무 염려하지 마시기 바랍니다. 하나님은 아버지로서 내 옆에 계시기 때문에 모든 어려움을 알고 계십니다. 아버지라고 한번 불러보십시오. 인간의 생각과 방법을 뛰어넘는 하나님의 지혜로 도와주실 겁니다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지