[오늘의 QT] 하나님의 사랑

보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가, 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라.(요일 3:1)See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him.(1John 3:1)하나님의 사랑은 우리 삶의 가장 근본적 토대입니다. 이 사랑은 우리가 어떠한 상황에서도 변함없이 확신할 수 있는 것입니다. 우리를 자녀로 삼으신 하나님의 선함을 반영합니다.하나님의 사랑을 묵상하면서 우리는 어떤 상황에서도 사랑받는, 가치 있는 존재임을 깨닫습니다. 용기와 힘을 주는 이 사랑은 우리의 정체성과 삶의 방향을 정립하는 데 중요한 역할을 합니다.하나님의 사랑은 무조건적이고 변함없는 사랑입니다. 이 사랑을 깊이 이해하고 받아들일 때 우리는 진정으로 자유를 경험할 수 있습니다. 이 자유는 우리가 두려움 없이 삶을 살고 하나님께서 각자에게 준 독특한 목적을 발견하도록 이끕니다. 하나님의 끝없는 사랑 안에서 여러분의 가치와 목적을 묵상해 보십시오.그 사랑이 여러분의 삶을 어떻게 변화시킬 수 있는지 기대하길 소망합니다.김동영 목사(바람길교회)