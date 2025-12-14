80대 여성 집에서 숨진 채 발견…“전날 때렸다” 아들 검거
80대 어머니를 때린 50대 아들이 검거됐다.
노모는 집에서 숨진 채 발견됐는데, 경찰은 정확한 인과관계를 확인할 방침이다.
경기 용인동부경찰서는 14일 A씨를 노인복지법 위반 혐의로 현행범 체포했다.
A씨는 이날 오전 11시쯤 “어머니가 이상하다”면서 경찰에 신고했다.
경찰은 경기도 용인 처인구 소재 A씨 자택 방에서 B씨가 숨져 있는 것을 발견했다. A씨는 경찰에 “전날 어머니를 때렸다”고 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 집 내부에 설치된 카메라(홈캠) 영상을 통해 A씨가 B씨 뺨을 3대 정도 때린 것을 확인했다.
A씨는 어머니와 둘이서 함께 살았던 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨가 어머니를 때린 이유를 조사하는 한편 부검을 통해 폭행이 B씨가 사망에 이르게 된 데 영향을 미쳤는지 등을 확인할 계획이다.
