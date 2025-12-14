고려대, ‘1000원 영철버거’ 장학금 만든다…총장도 조문

김동원 총장 “숭고하고 따뜻한 정신 영원히 남을 것”

장례비용 전액 지원 및 캠퍼스 내 기념패 설치

서울 성북구 고려대 안암병원 장례식장에 마련된 '영철버거' 사장 이영철씨 빈소. 연합뉴스

고려대가 ‘영철버거’를 25년 동안 일궈온 이영철씨를 추모하기 위해 ‘이영철 장학금’을 조성한다.



고려대는 장학금을 조성하는 것 외에도 유족을 위해 장례비용을 전액 지원하는 한편 안암캠퍼스 내에 고인 뜻을 기리기 위한 기념패도 설치할 예정이다.



김동원 고려대 총장은 14일 오후 서울 성북구 고려대 안암병원 장례식장에 마련된 이씨 빈소를 찾았다.



이씨 유족은 예정되지 않은 방문에 감사의 뜻을 전했다. 한 유족은 고려대 관계자 손을 부여잡고 눈물을 흘리기도 했다.



김 총장은 조문을 마친 뒤 기자들과 만나 고인 이름을 따 장학금을 만들기로 했다고 밝혔다.



김 총장은 “사장님은 수십년간 고려대 학생들에게 많은 사랑을 베풀어줬다”며 “어려운 경영환경에서도 매년 학생들을 위해 장학금을 희사했다”고 운을 뗐다.



김 총장은 이어 “사장님은 학생들의 주머니 사정에 맞는 1000원 햄버거를 처음 시작했고 물가 상승에도 가격을 올리지 않았다”면서 “지금 고려대가 매일 학생 2000명에게 제공하는 1000원 아침밥 뿌리가 1000원 햄버거”라고 덧붙였다.



그러면서 “고인 뜻을 기리기 위해 고인 이름으로 장학금을 조성하는 등 고려대가 어떤 일을 할 수 있을지 고민하겠다”며 “고인의 숭고하고 따뜻한 정신은 고려대 공동체 마음속에 영원히 남을 것”이라고 강조했다.



영철버거를 고려대 명물로 만들어낸 고인은 폐암 투병 끝에 전날 사망했다. 향년 57세.



고인은 어려운 가정형편 때문에 초등학교도 제대로 나오지 못했다. 10살부터 중국집을 비롯해 군복공장, 막노동판 등을 전전했다.



고인은 2000년쯤 ‘신용불량자’라는 딱지를 단 채 단돈 2만2000원만 가진 상황에서 고려대 앞 손수레에서 1000원짜리 버거를 만들어 팔기 시작했다.



미국식 핫도그빵 사이에 고기볶음과 양배추, 소스 등을 넣은 버거는 학생들의 허기를 채워주며 명물로 떠올랐다. 2005년쯤엔 가맹점이 40개까지 늘어나 ‘성공 신화’로 불리기도 했다.



고인은 버거에 들어가는 돼지고기를 등심으로 바꿨을 때도 가격을 올리지 않았다. 양배추와 청양고추 가격이 치솟아 버거 1개를 팔면 적자가 200원 났을 때도 마찬가지였다.



2004년부터는 학생들에게 보답하기 위해 고려대에 해마다 ‘영철 장학금’으로 2000만원을 기부했다. 정기 고연전(연고전)이 열릴 때마다 영철버거 수천개를 무료로 뿌리기도 했다.



그런 고인은 고려대 학생들에겐 늘 고마운 사람이었다.



2015년엔 가게 문을 닫아야만 했다. 인근에 비슷한 가격대의 다양한 먹거리 가게가 생겼는데, 메뉴 고급화 등을 시도하다가 결국 재정난에 직면한 것이다.



그러자 고려대 학생들이 ‘영철버거 살리기’에 나섰다.



당시 ‘영철버거 크라우드펀딩’에 총 고려대생 2579명이 참가해 6811만5000원을 모금했다. 이를 토대로 영철버거는 다시 문을 열 수 있었다.



고인의 빈소는 고려대 안암병원 장례식장 102호에 마련됐다. 발인은 15일 오전 6시30분이며 장지는 서울시립승화원이다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



