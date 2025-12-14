인천대로서 람보르기니 중앙선 넘어 포르쉐 등과 ‘쾅’
인천대로에서 람보르기니 차량이 중앙선을 넘어 마주 오던 포르쉐 등 차량 3대를 들이받는 사고가 발생했다.
이로 인해 현재 양방향 1개 차로씩 교통통제가 이뤄지고 있다.
14일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오후 2시32분쯤 인천 미추홀구 도화동 인천대로 도화IC 인근에서 람보르기니 차량이 중앙선을 침범해 반대편에서 주행 중이던 포르쉐와 포드 등 차량 3대를 들이받았다.
람보르기니 운전자 A씨(30)와 동승자가 이 사고로 손목과 허리 통증 등을 호소해 치료를 받고 있다. 람보르기니와 포르쉐에서 기름이 유출돼 왕복 4개 차로 중 2개 차로 통행이 통제되고 있다.
미추홀구는 “기름 유출 사고로 차량 통제 중이니 교통 정보를 확인하고 우회해달라”면서 안전문자를 발송했다.
인천 종합건설본부와 소방당국은 도로에 유출된 기름을 치우고 차량 통행을 재개할 방침이다.
사고 당시 포르쉐 운전자 휴대전화가 충격을 감지해 119에 자동으로 신고한 것으로 파악됐다.
A씨는 경찰 조사에서 “길이 미끄러워서 차가 (중앙선을) 넘어갔다”며 진술한 것으로 전해졌다. A씨는 술에 취한 채 운전대를 잡거나 무면허 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.
