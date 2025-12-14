인천대로서 중앙선 넘은 람보르기니 등 3중 충돌사고
14일 오후 2시32분쯤 인천시 미추홀구 도화동 인천대로 도화IC 인근에서 서울에서 인천 방향으로 향하던 람보르기니 차량이 중앙선을 넘어 마주 오던 포르쉐 등 차량 3대를 들이받는 사고가 발생했다.
이 사고로 람보르기니 운전자 A씨(30)와 동승자가 손목과 허리 통증 등을 호소해 치료받고 있다. 또 람보르기니와 포르쉐 차량에서 기름이 흘러나와 왕복 4차로 중 2개 차로 통행이 통제되고 있다.
사고 당시 포르쉐 운전자의 휴대전화가 충격을 감지해 119에 자동 신고가 이뤄졌다. 사고가 나자 미추홀구는 “기름 유출 사고로 차량 통제 중이니 교통 정보를 확인하고 우회해달라”는 내용의 안전문자를 발송했다.
A씨는 경찰에서 “길이 미끄러워서 차가 (중앙선을) 넘어갔다”고 진술한 것으로 알려졌다. 또 A씨는 당시 술에 취하거나 무면허 상태가 아니었던 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 인천시 종합건설본부와 소방당국은 도로에 유출된 기름을 치우는대로 차량 통행을 재개할 방침이다.
