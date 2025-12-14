차영수 전남도의원, 청소년 의회교실서 ‘1일 도의원’ 된 학생들 격려

차 의원 '전남의 내일 바꾸는 씨앗 될 것'



청소년 의회체험서 '안전하고 활기찬 지역사회' 강조



작은학교 지원·진로정보 확대 도의원의 책무 발언

2025년 제26회 ‘청소년 의회교실’. 전남도의회 제공

차영수 전남도의원(더불어민주당, 강진)이 2025년 제26회 ‘청소년 의회교실’ 환영 인사에서 “오늘 이 자리는 여러분 한 사람 한 사람이 전남의 내일을 어떻게 바꿀 수 있는지 직접 느껴 보는 시간”이라며 “의원석에 앉아 나누는 여러분의 한마디, 한 가지 아이디어가 고흥과 강진 그리고 전남도를 더 나은 곳으로 만드는 씨앗이 될 것”이라고 학생들을 격려했다.



차 의원은 “청소년이 안전하고 활기가 넘치는 지역사회를 만드는 일이 가장 중요한 과제”라고 강조했다.



14일 전남도의회에 따르면 지난 11일 열린 행사에는 고흥 대서중학교 27명, 강진 도암중학교 25명 등 총 52명의 학생이 참여해 지방의회 운영을 직접 체험했다.



학생들은 입교식, 도의원과의 대화, 본회의 안건 처리(조례안 찬반토론), 3분 자유발언, 퀴즈교실, 수료식 등 다양한 프로그램을 통해 ‘1일 도의원’으로서 의장선출, 집회보고, 표결 절차 등을 경험했다.



2025년 제26회 ‘청소년 의회교실’. 전남도의회 제공

이날 연설에서 반복적으로 강조된 메시지는 청소년의 참여와 지역사회 발전의 중요성이었다.



차 의원은 “농어촌 학생들도 도시 학생들과 같은 교육 기회를 누릴 수 있도록 작은학교 지원과 진로·진학 정보 제공을 확대해야 한다”며 “어디에 사느냐에 따라 교육 기회가 달라지지 않도록 하는 것이 도의원의 책무”라고 답했다.



또한 “오늘 여러분이 경험한 의장선거, 조례안 토론, 자유발언은 교과서가 아니라 실제 민주주의가 돌아가는 장면”이라고 설명했다.





차영수(사진) 의원은 “앞으로도 청소년 의회교실을 통해 학생들이 더 자주 의회를 찾아와, 전남의 정책과 예산을 자신들의 문제로 생각하는 계기가 되길 바란다”고 덧붙였다.



강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 차영수 전남도의원(더불어민주당, 강진)이 2025년 제26회 ‘청소년 의회교실’ 환영 인사에서 “오늘 이 자리는 여러분 한 사람 한 사람이 전남의 내일을 어떻게 바꿀 수 있는지 직접 느껴 보는 시간”이라며 “의원석에 앉아 나누는 여러분의 한마디, 한 가지 아이디어가 고흥과 강진 그리고 전남도를 더 나은 곳으로 만드는 씨앗이 될 것”이라고 학생들을 격려했다.차 의원은 “청소년이 안전하고 활기가 넘치는 지역사회를 만드는 일이 가장 중요한 과제”라고 강조했다.14일 전남도의회에 따르면 지난 11일 열린 행사에는 고흥 대서중학교 27명, 강진 도암중학교 25명 등 총 52명의 학생이 참여해 지방의회 운영을 직접 체험했다.학생들은 입교식, 도의원과의 대화, 본회의 안건 처리(조례안 찬반토론), 3분 자유발언, 퀴즈교실, 수료식 등 다양한 프로그램을 통해 ‘1일 도의원’으로서 의장선출, 집회보고, 표결 절차 등을 경험했다.이날 연설에서 반복적으로 강조된 메시지는 청소년의 참여와 지역사회 발전의 중요성이었다.차 의원은 “농어촌 학생들도 도시 학생들과 같은 교육 기회를 누릴 수 있도록 작은학교 지원과 진로·진학 정보 제공을 확대해야 한다”며 “어디에 사느냐에 따라 교육 기회가 달라지지 않도록 하는 것이 도의원의 책무”라고 답했다.또한 “오늘 여러분이 경험한 의장선거, 조례안 토론, 자유발언은 교과서가 아니라 실제 민주주의가 돌아가는 장면”이라고 설명했다.차영수() 의원은 “앞으로도 청소년 의회교실을 통해 학생들이 더 자주 의회를 찾아와, 전남의 정책과 예산을 자신들의 문제로 생각하는 계기가 되길 바란다”고 덧붙였다.강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지