경찰, 성시경 전 매니저 횡령 수사 종결…소속사 “처벌 원치 않아”

입력:2025-12-12 14:11
수정:2025-12-12 14:13
가수 성시경이 지난 5월 5일 오후 서울 강남구 코엑스에서 열린 제61회 백상예술대상 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

경찰이 업무상 횡령 혐의로 고발된 가수 성시경의 전 매니저를 불송치했다.

12일 국민일보 취재를 종합하면 서울 영등포경찰서는 최근 성시경의 전 매니저 A씨에 대한 고발을 각하 처분했다. 각하는 고발 등이 형식적인 요건을 갖추지 못하면 실체 판단 없이 종료하는 조치다.

앞서 경찰은 지난달 소속사 관계자가 아닌 제3자로부터 A씨의 횡령을 처벌해달라는 취지의 고발장을 접수했던 것으로 전해졌다. 경찰은 수사 과정에서 성시경의 소속사 측에 연락했으나 처벌을 원하지 않는다는 의사를 확인하고 수사를 종결한 것으로 파악됐다.

성시경 소속사 에스케이재원은 입장문을 통해 “오랜 기간 신뢰를 쌓아온 전 매니저와의 일인 만큼 이번 상황이 원만하게 마무리되기를 바라고 있다”고 밝혔다.

임송수 기자 songsta@kmib.co.kr

