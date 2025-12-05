시사 전체기사

[속보] 정청래 주도한 ‘1인 1표’ 당헌·당규 개정 부결

입력:2025-12-05 15:11
수정:2025-12-05 15:12
공유하기
글자 크기 조정

김판 기자 pan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김판 기자
온라인뉴스부
김판 기자
2564
카톡(ID : pandan22)으로 편하게 제보 남겨주세요. 확인 후 연락드리겠습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
조세호 측 “조폭 연루설 사실무근…법적 대응 검토 중”
기습 폭설에 밤새 서울에만 112 신고 1981건...안전사고 우려
동덕여대 학생회 “공학 반대”, 덕성·성신여대도 참전
“러시아군 납치 우크라 10대 2명, 북한서 강제수용 생활”
젖은 담요로 3개월 아기 구한 가사도우미… 홍콩 화재 ‘숨은 영웅’
[단독] ‘계엄버스’ 출발 지시 고현석 징계위 회부한다
경찰, ‘성추행 의혹’ 장경태 의원 고소인 조사해 진술 확보
청주 실종 여성 살해 김영우 “지옥 같은 시간”
국민일보 신문구독