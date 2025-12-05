서영교 “장경태 사건, ‘2차 가해’ 비판 인용하면 법적조치”
서영교, 법사위서 “그 여자(피해자)가 (장 의원) 어깨에 손 올리고 있는 거 못 봤냐” 두둔
여성단체 “가해자-피해자 바꿔치기 뻔뻔한 태도…심각한 2차 가해” 비판
서영교 더불어민주당 의원이 같은 당 장경태 의원의 보좌진 성추행 혐의 피소와 관련해 ‘2차 가해’라는 야당의 지적을 인용하는 경우 법적조치를 하겠다고 예고했다. 서 의원은 자신과 민주당 의원들을 향해 야당이 ‘2차 가해’라고 지적하는 것은 ‘악질적 정치 공세’라고 규정했다.
하지만 여성단체도 서 의원의 발언이 ‘2차 가해’에 해당한다고 강하게 비판했다. 앞서 서 의원은 국회 법제사법위원회 전체회의에서 “그 여자(피해자)가 (장 의원) 어깨에 손 올리고 있는 거 못 봤느냐”고 발언해 야당으로부터 ‘2차 가해’라는 지적을 받았다.
서 의원은 5일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “국민의힘은 법사위에서 장 의원을 타겟 삼아 정치공세를 했다”며 “12·3 비상계엄을 막지 않은 국민의힘이 국민께 바짝 엎드려 사죄해야 할 날에 정치적 공격, 악질적 공격에 나섰다”고 주장했다. 야당 의원들이 지난 3일 국회 법사위에서 장 의원의 성추행 혐의 피소 사건을 거론한 것이 ‘정치 공세’라는 취지의 주장이다.
서 의원은 “주진우 의원도 지속적으로 ‘2차 가해’라는 말을 써왔다. SNS에도 ‘2차 가해’라는 정치 공세를 펼쳤다”며 “주 의원의 SNS 게시글과 기자회견에 대해 단호하게 법적조치하겠다. 사실이 아닌 내용을 마치 단정적으로 말한 주 의원 법적조치하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “주 의원의 글을 인용해 명예훼손(하거나), 정치적 논란으로 증폭시키는 것에 대해 향후 법적조치할 수밖에 없다”고 경고했다.
앞서 주 의원은 4일 페이스북을 통해 장 의원을 고소한 피해자의 인터뷰 기사를 공유하며 “민주당의 조직적 2차 가해에 견디다 못한 피해 여성이 직접 고통을 호소했다. 장경태, 서영교 등 성폭력과 2차 가해에 관여된 모든 사람을 형사 고발하겠다”고 밝혔다.
여성 단체도 서 의원과 민주당의 2차 가해를 비판하고 나섰다. 한국여성정치네트워크는 4일 논평을 통해 “민주당 국회의원들은 피해자를 보호하기는커녕 장경태 의원의 행위를 일관되게 엄호하는 태도를 보였다. 특히 서영교 의원은 법제사법위원회 전체회의에서 ‘그 여자가 어깨에 손 올리고 있는 것 못 봤어?’라는 발언으로, 피해자와 가해자를 바꿔치기하는 뻔뻔한 태도를 취했다”고 비판했다. 이어 “서 의원의 발언은 피해자가 성추행 피해를 당한 것이 아니라는 여론을 조성하려는 의도로 보이며, 이는 피해자에게 심각한 2차 가해를 가하는 행위”라고 지적했다.
서 의원을 공개 비판한 이 단체는 2020년 페미니즘과 정치에 관심 있는 활동가, 학자, 시민들이 모여 설립한 비영리단체다. 보수 성향의 관변 단체가 아니다.
지난 10월 1일부터 시행된 여성폭력방지기본법도 피해자가 ‘2차 피해로부터 보호받을 권리’를 명시하고 있다. 또 국가와 지방자치단체는 2차 피해가 발생한 경우 피해를 최소화할 수 있는 조치를 취하여야 한다고 규정하고 있다.
반면 장 의원은 혐의를 전면 부인하며 ‘무고’를 주장하고 있다. 장 의원은 자신을 고소한 여성 비서관을 무고 혐의 등으로 맞고소했다.
