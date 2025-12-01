8위 추락에 험난한 스토브리그까지…암울한 ‘디펜딩 챔프’ KIA

KIA 타이거즈 최형우(왼쪽)와 양현종. KIA 제공

정규리그 8위로 추락한 충격이 가시기도 전에 비시즌 핵심 선수들의 이탈까지 이어지며 구단의 ‘집토끼 단속’ 전략에 적신호가 켜졌다.

6명 가운데 단 1명과 계약했다. 좌완 불펜 이준영과 3년 최대 12억원으로 도장을 찍은 게 전부다.

이 될 전망이다.

KT 위즈 한승택. KT 제공