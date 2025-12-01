나경원 “中에 쿠팡 前 직원 송환 공식 요구해야…안 하면 쎄쎄 정권”
나경원 국민의힘 의원이 쿠팡 대규모 개인정보 유출 사태의 주범으로 추정되는 중국인 전 직원의 국내 송환을 공식으로 중국 정부에 요청해야 한다고 주장했다.
나 의원은 지난 30일 자신의 페이스북에 “쿠팡 고객 3370만명의 개인정보 유출 용의자인 중국인 쿠팡 전 직원이 중국으로 달아났다고 한다”며 이같이 적었다.
앞서 쿠팡은 지난 29일 고객정보 3370만건이 무단 유출됐다며 이름, 전화번호, 이메일 주소, 배송 주소록, 주문 정보 등이 해킹으로 빠져나갔다고 밝혔다. 유출의 유력 용의자는 쿠팡에서 인증 업무를 담당했던 중국 국적의 A씨다. A씨는 퇴사 후 범행을 저지른 것으로 알려졌다. A씨는 쿠팡 측이 제때 갱신·폐기하지 않은 ‘액세스 토큰 서명키’를 범행에 이용한 것으로 추정되는데, A씨의 퇴사 후에도 서명키가 유효한 상태로 방치돼 있던 점이 사태의 원인으로 파악된다.
나 의원은 이번 사태를 두고 “이름, 전화번호, 주소, 이메일, 일부 주문 내용까지 포함한 3370만 개인정보가 유출됐다. 싸이월드·SK텔레콤 사태를 뛰어넘는 역대급 개인정보 참사”라며 “중국의 수사력과 통제력을 고려하면 의지만 있으면 주요 용의자의 소재 파악과 신병 확보는 하루면 가능하다”고 했다.
나 의원은 이어 “이재명이 이 정도 사건에도 중국 정부에 정식 수사·체포·송환을 분명하게 요구하지 못한다면, 이 정권은 국민 기본권보다 중국 눈치를 먼저 보는 ‘친중 쎄쎄 정권’이라는 것을 자인하는 것”이라고 주장했다. 그러면서 “정부는 국민의 2차 피해 방지 종합 대책도 즉시 마련해야 한다”며 “피해 규모 축소·은폐 의혹까지 자초한 쿠팡에도 이에 상응하는 책임을 반드시 물어야 한다”고 덧붙였다.
한편 서울경찰청은 지난 25일 쿠팡 측으로부터 유출 사고 관련 고소장을 접수해 수사 중이다. 경찰청 관계자는 1일 정례 브리핑에서 “피의자가 범행에 사용한 IP를 확보해 지금 추적 중”이라고 밝혔다.
