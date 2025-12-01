시사 전체기사

제주 해녀문화 보존 앞장… 해녀탈의장 새단장

입력:2025-12-01 10:24
공유하기
글자 크기 조정

오비맥주, 제주 해녀문화 보존 위해 2억 원 후원
구자범 수석부사장, 안전한 해녀환경 조성 의지 전해

(사진제공=오비맥주)

오비맥주가 제주 해녀문화 보존을 위해 총 2억 원을 기부하고 제주시 애월읍 ‘곽지리 해녀탈의장’을 새롭게 리모델링했다. 지난 28일 열린 완공 기념식에는 오비맥주 관계자와 곽지 해녀, 지역 주민 등 40여 명이 참석해 새단장된 시설을 둘러보고 해녀문화 보전의 의미를 함께 나눴다.
구자범 오비맥주 수석부사장은 “새롭게 조성된 해녀탈의장이 해녀분들의 안전하고 쾌적한 활동에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회 및 관련 기관과의 협력을 확대해 제주의 해녀문화 보존과 자연유산의 지속가능한 보전에 힘을 보태겠다”고 말했다.
(사진제공=오비맥주)

오비맥주는 해녀문화 지원 외에도 제주 세계유산본부와 협력해 제주 세계자연유산 보전 활동을 지속한다. 지난 4월에는 유네스코 세계지질공원으로 지정된 수월봉 지질트레일 일대에서 임직원 100여 명이 참여한 해안 정화 ‘플로깅’ 프로그램을 벌인 바 있다.

서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
서영희 기자
사진부
서영희 기자
76
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“회사 소중한 걸 알아야” ‘김부장’ 원작자가 초년생에 건넨 조언
지상렬, 16세 연하 쇼호스트 신보람과 열애…“따습게 만나”
쿠팡 개인정보 유출, 중국인 직원 소행인 듯…수사 중
“모스부호 풀면 계좌번호 나와요”…중고거래 기상천외 꼼수 등장한 까닭은
고교학점제 시대, 작은 학교는 대입에 불리?… 공은 대학으로
“1500원이면 해외여행도 유학도 부담”… 고환율 고통 커진다
내란 청산작업에 화력집중… 정년·연금 등 현안은 후순위
걷기와는 다르다… 60·70대도 ‘느리게 달리기’
국민일보 신문구독