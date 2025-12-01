제주 해녀문화 보존 앞장… 해녀탈의장 새단장

오비맥주, 제주 해녀문화 보존 위해 2억 원 후원

구자범 수석부사장, 안전한 해녀환경 조성 의지 전해

(사진제공=오비맥주)

구자범 오비맥주 수석부사장은 “새롭게 조성된 해녀탈의장이 해녀분들의 안전하고 쾌적한 활동에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회 및 관련 기관과의 협력을 확대해 제주의 해녀문화 보존과 자연유산의 지속가능한 보전에 힘을 보태겠다”고 말했다.

(사진제공=오비맥주)