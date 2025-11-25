매년 10건 이상 적발되는 ‘일감 몰아주기’, 왜 ‘솜방망이’ 처벌로 끝날까

주병기 공정거래위원장이 21일 정부세종청사 공정위 기자실에서 출입기자단 간담회를 열고 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

지난

21일 취임 첫 기자간담회에서 “대기업이나 중견기업을 막론하고 총수 일가의 경영권 승계 과정에서 발생하는 ‘일감 몰아주기’ 등 부당한 지배력 확대 행위를 보다 강력히 제재하겠다”며

제재 강화 의지를 재차 밝혔다

. 이를 위해 공시 자료 관리·분석 체계 강화, 생활 밀접 업종(식품·의료·금융 분야)의 내부거래 집중 감시, 부실채권·투자거래에 대한 모니터링 고도화 등을 추진하겠다는 방침이다.

확정하며

다는 지적이 나온다.

박상인 서울대 행정대학원 교수는 “호반건설 사례는 현재 법체계로는 공정위 제재가 법정에서 제동이 걸릴 가능성이 있고 실효성을 기대하기 어렵다는 걸 보여줬다”며

“불공정거래 위법성 판단에서 핵심이 되는 공정거래 저해성·정상가격 개념이 모호하다 보니 법원이 축소 판단을 하는 경향이 있다”고 말했다.