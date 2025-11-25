KB국민은행, GS리테일과 ‘맞손’… 파킹통장·모바일 요금제 출시
KB국민은행은 25일 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 GS리테일과 업무협약(MOU)을 체결하고 금융·유통 분야에서 시너지를 도모하기로 했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 이환주 KB국민은행장과 허서홍 GS리테일 대표 그리고 양사 주요 관계자들이 참석했다.
두 회사는 이날 협약을 바탕으로 향후 제휴 파킹통장(수시입출식통장) 출시, GS리테일 모바일 요금제 출시, GS페이 서비스 고도화 등 다양한 협업을 진행할 방침이다. 이 은행장은 “GS25 편의점을 이용하는 젊은 고객에게 차별화된 서비스를 제공하겠다”면서 “앞으로도 생활밀착형 금융 서비스를 지속적으로 늘려 나가겠다”고 말했다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사