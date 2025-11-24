민주당, ‘내란전담재판부’ 추진 공식화…야당·법조계는 ‘위헌’ 지적

김병기 원내대표 “내란전담재판부 설치는 국민의 명령”

강경파 요구, 당 지도부 수용 모양새

앞서 대법원은 ‘위헌 소지’ 지적

국민일보DB

천대엽 법원행정처장은 지난달 국정감사에 출석해 내란전담재판부 설치에 대해 “

사법의 정치화를 피할 수 없다”고 지적했다.