넥슨, 3분기 실적 예상치 상회… ‘아크 레이더스’ 돌풍 기대감도

2024-2025년 3분기 연결실적 요약. 넥슨 제공

익스트랙션 어드벤처 신작 아크 레이더스는

PC·콘솔 플랫폼으로 출시한 뒤 합산 동시 접속자 수 70만명, 글로벌 누적 판매량 400만장을 돌파하며 승승장구하고 있다. 스팀에서는 글로벌 매출 및 인기 순위 모두 1위를 차지했고 최다 플레이 게임 순위에서도 ‘카운터 스트라이크 2’, ‘도타 2’에 이어 3위를 차지했다.

그래픽과 사운드, 게임 완성도에 대한 호평이 이어지는 가운데 스팀 이용자 평점도 ‘매우 긍정적(Very Positive)’(89%) 등급을 유지하며 돌풍을 일으키고 있다.

종적 성장의 핵심 축인 ‘메이플스토리’ 프랜차이즈는 국내 메이플스토리의 뛰어난 성과에 힘입어 전년 동기 대비 매출이 61% 증가했다. 국내 ‘메이플스토리’는 이용자 만족도 중심의 라이브 운영 아래 전년 동기 대비 매출이 약 3배 증가했다. 7월부터 진행된 여름 2·3차 업데이트로 전 직업 신규 스킬과 신규 보스가 추가되며 MAU, PU, ARPPU 등 주요 이용자 지표가 모두 상승했다.