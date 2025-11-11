광주시교육청, 삼성전자와 손 잡고 인공지능 교육 역량 강화
AI시대 미래 인재 양성 목표
광주시교육청이 삼성전자와 손 잡고 학생과 교사들의 인공지능 역량 강화에 나선다.
광주시교육청은 11일 본청 상황실에서 삼성전자와 함께 AI 교육역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 이날 밝혔다.
이번 협약은 인공지능 시대를 주도할 미래인재를 양성하기 위해 교사와 학생이 함께 성장하는 AI교육 역량 중심의 협력 체계를 구축하기 위한 취지로 마련됐다. 협약식에는 이정선 교육감을 비롯해 삼성전자 한국총괄 오치오 부사장 등 양 기관의 주요 관계자들이 참석한 가운데 이뤄졌다.
양 기관은 이번 협약을 통해 학생 대상 ‘갤럭시 AI클래스’ 프로그램 운영, 교원 대상 AI교육 전문성 강화 연수 지원 등 교원과 학생의 AI역량 강화를 위해 협력하기로 뜻을 모았다.
삼성전자는 현재 관내 초·중학교 총 18개교, 약 2000명의 학생을 대상으로 갤럭시 AI클래스를 통해 IT기기를 활용한 AI수업을 지원하고 있다. 또한 선도교원을 중심으로 삼성 AI교실 연수 프로그램도 병행하고 있다.
이정선 광주시 교육감은 “삼성전자와의 협력을 통해 교사와 학생 모두가 미래 사회의 핵심역량을 높일 수 있는 계기가 됐다”며 “앞으로도 AI교육의 질적 내실화를 이끌고 교육의 디지털 전환을 선도해 나가겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사