세계 시장에서 통했다… 넥슨 ‘아크 레이더스’ 판매량 400만장 돌파

자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 신작 ‘아크 레이더스’가 출시 후 약 열흘 만에 글로벌 판매량 400만장을 돌파했다.

서구권 시장에 공 들여온 넥슨이 '웰메이드 게임'으로 결실을 맺었다.11일 업계에 따르면 지난달 30일 PC, 콘솔 플랫폼으로 출시한 아크 레이더스의 최근 판매량이 400만장을 돌파했다. 전 플랫폼 최고 동시접속자수는 70만명에 이르며 출시 초 대비 이용자 수가 더 늘고 있다.아크 레이더스는 폐허가 된 미래 지구, 일명 '러스트 벨트'를 배경으로 생존자 '레이더'가 되어 자원을 확보하고 생존을 모색하는 이야기를 그린 게임이다. 이용자는 지상에서 기계 생명체 '아크(ARC)'와 맞서 싸우며 다른 이들과 경쟁과 협력을 이어가게 된다.출시 후 2주간 스팀에서는 글로벌 매출과 인기 게임 순위 1위를 유지했고 최다 플레이 게임 순위 3위에 올랐다. 한국·일본·대만·태국 등 아시아 주요 지역에서도 판매 1위를 기록하는 등 서구권과 아시아권을 아우르는 가파른 흥행세를 이어가고 있다.스팀 이용자 평가에서도 7만 9000여 개 리뷰 중 89%가 긍정적 반응을 남기며 '매우 긍정적(Very Positive)' 등급을 유지하고 있다. 뛰어난 그래픽과 몰입감, 사운드 디자인 등 완성도에 대한 호평이 이어지고 있다.넥슨 일본법인 이정헌 대표는 "넥슨 역사상 가장 성공적인 글로벌 게임 출시를 달성한 엠바크 스튜디오 팀에게 축하와 감사인사를 전한다"며 "전 세계 이용자 커뮤니티가 '아크 레이더스'에 보여주는 열정은 매우 고무적이며, 이번 달부터 순차적으로 공개될 신규 맵, 아크 기계, 무기와 퀘스트 등 콘텐츠 업데이트를 통해 그 열기가 더욱 확산되길 기대한다"고 말했다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr