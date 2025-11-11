KDI, 올해 韓 성장률 0.8→0.9% 상향… “소비 개선에 경기 부진 완화”

‘1% 성장’ 기대감과는 온도차도

내년 성장률 1.6→1.8% 상향

“고환율이 물가 상방 압력 가능성”



국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)이 올해 한국의 경제성장률 전망치를 3개월 전보다 0.1% 포인트 높인 0.9%로 제시했다. 최근 정부의 확정 재정 정책에 따른 소비 심리 회복세로 ‘연간 1% 성장’ 기대감이 퍼지고 있지만 다소 보수적 기조를 유지한 것이다. 내년 성장률은 지난 8월(1.6%)보다 0.2% 포인트 높인 1.8%로 제시했다.



KDI는 11일 발표한 ‘2025년 하반기 경제전망’에서 올해 한국 경제성장률 전망을 0.9%로 상향 조정했다. KDI는 지난 8월 전망에서 건설업 부진과 미국 관세·수출 불확실성을 이유로 올해 성장률이 0.8%에 그칠 것으로 봤다. 이번 전망에선 반도체 수출 증가세와 정부의 민생회복 소비쿠폰 등에 따른 소비 회복세 등을 반영해 전망치를 소폭 높였다. KDI는 “올해 예상보다 반도체 경기가 훨씬 좋았다”며 “하반기부터 경기 부진의 폭이 줄고 있고 내년에는 조금 더 개선될 것으로 봤다”고 설명했다.



다만 정부와 시장에서 나오는 ‘연 1% 성장’ 기대감과는 온도차를 보였다. 경기가 완만한 회복세를 보이지만 건설 투자가 전년 대비 9.1% 급감하며 발목을 잡을 것으로 봤다.



정규철 KDI 경제전망실장은 “기술적으로 0.9%와 1.0%는 아주 작은 차이”라면서도 “지난 3분기 국내총생산(GDP)이 1.2%로 큰 폭으로 성장한 데는 정부의 소비쿠폰 등 재정 지원이 집중됐던 측면이 있다. 4분기 GDP 성장률은 -0.1%보다 더 낮을 것으로 본다”고 말했다. 앞서 한국은행은 4분기 성장률이 전기 대비 -0.1~0.3%를 기록할 경우 연간 1%(0.95~1.04%) 성장률 달성이 가능하다고 전망했다.



KDI는 미국 관세 불확실성에도 반도체 수출 호조세로 올해 총수출 증가율은 4.1%를 기록할 것으로 전망했다. 미국 관세 정책의 여파가 본격적으로 나타날 내년에는 1.3% 증가에 그칠 것으로 봤다. KDI는 “(한·미) 통상 협정 세부사항과 미국 내 법적 이슈 등에 따라 우리 수출에도 적지 않은 영향을 미칠 수 있다”며 “주요 수출품목인 자동차 관세 인하 적용 시기가 지연되거나, 관세 부과에 대한 미국 연방대법원의 결정에 따라 통상 불확실성이 급격히 확대될 가능성도 존재한다”고 했다.



정부의 확장 재정에 대한 정상화 필요성도 거론했다. KDI는 “경기 회복 속도에 맞춰 확장적 정책기조를 정상화해 재정적자 흐름이 고착화하지 않도록 해야 한다”고 강조했다. 이어 “9월 말 이후 환율이 높은 수준을 유지하며 물가 상승 압력이 확대될 가능성도 있다”고 했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)이 올해 한국의 경제성장률 전망치를 3개월 전보다 0.1% 포인트 높인 0.9%로 제시했다. 최근 정부의 확정 재정 정책에 따른 소비 심리 회복세로 ‘연간 1% 성장’ 기대감이 퍼지고 있지만 다소 보수적 기조를 유지한 것이다. 내년 성장률은 지난 8월(1.6%)보다 0.2% 포인트 높인 1.8%로 제시했다.KDI는 11일 발표한 ‘2025년 하반기 경제전망’에서 올해 한국 경제성장률 전망을 0.9%로 상향 조정했다. KDI는 지난 8월 전망에서 건설업 부진과 미국 관세·수출 불확실성을 이유로 올해 성장률이 0.8%에 그칠 것으로 봤다. 이번 전망에선 반도체 수출 증가세와 정부의 민생회복 소비쿠폰 등에 따른 소비 회복세 등을 반영해 전망치를 소폭 높였다. KDI는 “올해 예상보다 반도체 경기가 훨씬 좋았다”며 “하반기부터 경기 부진의 폭이 줄고 있고 내년에는 조금 더 개선될 것으로 봤다”고 설명했다.다만 정부와 시장에서 나오는 ‘연 1% 성장’ 기대감과는 온도차를 보였다. 경기가 완만한 회복세를 보이지만 건설 투자가 전년 대비 9.1% 급감하며 발목을 잡을 것으로 봤다.정규철 KDI 경제전망실장은 “기술적으로 0.9%와 1.0%는 아주 작은 차이”라면서도 “지난 3분기 국내총생산(GDP)이 1.2%로 큰 폭으로 성장한 데는 정부의 소비쿠폰 등 재정 지원이 집중됐던 측면이 있다. 4분기 GDP 성장률은 -0.1%보다 더 낮을 것으로 본다”고 말했다. 앞서 한국은행은 4분기 성장률이 전기 대비 -0.1~0.3%를 기록할 경우 연간 1%(0.95~1.04%) 성장률 달성이 가능하다고 전망했다.KDI는 미국 관세 불확실성에도 반도체 수출 호조세로 올해 총수출 증가율은 4.1%를 기록할 것으로 전망했다. 미국 관세 정책의 여파가 본격적으로 나타날 내년에는 1.3% 증가에 그칠 것으로 봤다. KDI는 “(한·미) 통상 협정 세부사항과 미국 내 법적 이슈 등에 따라 우리 수출에도 적지 않은 영향을 미칠 수 있다”며 “주요 수출품목인 자동차 관세 인하 적용 시기가 지연되거나, 관세 부과에 대한 미국 연방대법원의 결정에 따라 통상 불확실성이 급격히 확대될 가능성도 존재한다”고 했다.정부의 확장 재정에 대한 정상화 필요성도 거론했다. KDI는 “경기 회복 속도에 맞춰 확장적 정책기조를 정상화해 재정적자 흐름이 고착화하지 않도록 해야 한다”고 강조했다. 이어 “9월 말 이후 환율이 높은 수준을 유지하며 물가 상승 압력이 확대될 가능성도 있다”고 했다.세종=양민철 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지