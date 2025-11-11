한국저작권위원회, ‘2025 공유·공공저작물 어워즈’ 12일 개최
‘2025 공유·공공저작물 어워즈’(Public Domain Awards 2025)가 12일 서울 동대문구 KOCCA 콘텐츠문화광장에서 열린다.
문화체육관광부가 주최하고 한국저작권위원회와 한국문화정보원이 주관하는 이번 행사는 지난해까지 열린 ‘공유·공공저작물 국제 콘퍼런스’를 개편한 것으로 국민이 직접 참여하고 즐길 수 있는 ‘축제형 행사’로 마련됐다.
‘저작권 축제의 달’인 11월을 맞아 열리는 이번 어워즈는 시상식, 토크콘서트, 공연, 체험행사 등을 통해 공유 문화의 가치와 창작의 즐거움을 함께 나누는 자리다. 별도 사전 신청 없이 당일 현장 참석이 가능하다.
올해 어워즈의 하이라이트는 싱어송라이터 하림이 진행하는 토크콘서트다. 하림은 ‘공유로 더해가는 창작의 즐거움’을 주제로 자신이 경험한 음악 창작과 협업 사례, 공유와 나눔이 창작자에게 어떻게 새로운 영감을 기회를 주는지 관객과 함께 이야기한다.
저작권 기증으로 이어지는 창작의 선순환을 위해 본 행사에서는 2025 명예기증자, 저작권 등록 100만건 기념 수여, 공유저작물 창작공모전, 공공저작물 활용사례 공모전, 공공저작물 개방 우수기관 등 다양한 부문 30여 명에게 상을 준다.
한국만화가협회 신일숙 협회장, 웹툰 작가 키몽(‘소심한 호랭이 코코’ 작가) 등이 올해 명예기증자로 선정돼 저작권 기증을 통한 나눔 문화 확산에 기여한 공로를 인정받는다.
부대행사에서는 ‘공유·공공저작물 팝업스토어’가 열려 공유저작물을 직접 보고 만들고 즐길 수 있다. 참가자들은 공유마당 누리집을 통해 눈으로만 보던 이미지·콘텐츠를 넘어 공유저작물을 활용해 제작된 굿즈를 직접 보고 체험할 수 있다.
상명대, 단국대, 동국대 등과 협업해 기증받은 사진·영상 저작물을 전시하는 ‘기증저작물 특별전’도 열린다. ‘커피와 함께 즐기는 기증저작물’을 주제로 관람객이 편안한 분위기에서 저작물을 감상하며 공유 문화를 체험할 수 있는 공간이다.
강석원 한국저작권위원회 위원장은 “공유저작물과 공공저작물은 ‘함께 나누는 창작의 힘’을 보여주는 대표적인 사례”라며 “이번 어워즈가 국민이 직접 공유 문화를 체험하고, 나눔이 만들어내는 창작의 즐거움을 느끼는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
진주=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
