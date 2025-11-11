한국저작권위원회, ‘2025 공유·공공저작물 어워즈’ 12일 개최

경남 진주시에 자리한 한국저작권위원회 사옥 전경. 한국저작권위원회 제공

상명대, 단국대, 동국대 등과 협업해 기증받은 사진·영상 저작물을 전시하는 ‘기증저작물 특별전’도 열린다. ‘커피와 함께 즐기는 기증저작물’을 주제로 관람객이 편안한 분위기에서 저작물을 감상하며 공유 문화를 체험할 수 있는 공간이다.

강석원 한국저작권위원회 위원장은 “공유저작물과 공공저작물은 ‘함께 나누는 창작의 힘’을 보여주는 대표적인 사례”라며 “이번 어워즈가 국민이 직접 공유 문화를 체험하고, 나눔이 만들어내는 창작의 즐거움을 느끼는 계기가 되길 바란다”고 말했다.