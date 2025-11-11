중부권 최대 ‘대학만화웹툰최강전’ 14일 대전서 개막

부대행사로 웹툰 기업과의 1대 1 매칭 상담회, 웹툰 작가 토크쇼, 창작자 교류회 등이 마련됐으며

행사 기간 대전이스포츠경기장 1층 로비에서 참가 학생들의 작품 전시회가 운영된다. 학생 및 기업 상담회는 14~15일 3층 보조경기장에서 진행된다.

이장우 대전시장은 “대학만화웹툰최강전이 청년 창작자들의 꿈과 실력을 겨루는 전국 대표 대회로 자리매김하길 바란다”며 “향후 ‘웹툰 IP 첨단 클러스터’가 조성되면 창작 인재들이 지역에서 성장해 글로벌 K-웹툰의 중심으로 도약할 수 있을 것”이라고 말했다.