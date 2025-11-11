관광개발사업 ‘축소·지연’ 왜 줄잇나…경남도의회 행감서 질타
경남도가 추진하는 관광개발사업들이 줄줄이 축소되거나 지연되고 있다는 질타가 나왔다.
경남도의회 문화복지위원회는 지난10일 경남도 관광개발국에 대한 행정사무감사에서 관광개발 등 핵심 사업의 축소와 부실한 운영 계획 등을 집중 지적했다.
강용범 의원(국민의힘, 창원8)은 마산 가포신항을 국제크루즈 전략기항지로 육성하는 계획이 대폭 축소된 점을 지적했다. 강 의원은 “15만 GT급 국제 크루즈를 유치하겠다던 마산항 계획이 2만t급 연안선으로 쪼그라들었다”며 “크루즈 접안시설을 확충하겠다는 도지사의 최근 발언과도 정면 배치된다”고 비판했다.
신종철 의원(국민의힘, 산청)은 “섬 관광 개발계획 용역은 2035년까지 관광객 430만 명 증가, 체류일 2일 달성 등의 목표를 제시했다”며 “열악한 섬 접근성과 숙박 인프라 상황에서 실현 가능하다고 보는지 의문”이라고 꼬집었다. 4억7000만 원을 들인 개발계획 용역의 비현실성과 탁상공론을 질타한 것이다.
김구연 의원(국민의힘, 하동)도 3조1350억 원 규모의 ‘남해안 관광개발 핵심 프로젝트’ 용역 결과의 실효성을 문제 삼았다. 김 의원은 “창원시 ‘동아시아 해양민속촌’ 사업(2748억)은 해당 부지에 다른 계획이 있어 추진을 포기했고, 통영·거제·남해 등도 ‘일부 도입’으로 축소됐다”며 “각 시군 사업이 중앙부처 공모에서 성과를 낼 수 있도록 해야한다”고 지적했다.
정규헌 의원(국민의힘, 창원9)은 “1조1000억 원이 투입되는 ‘남부권 광역관광개발사업’ 총 24개 시설사업 중 5건은 착수도 못 했고 9건은 실시설계, 6건은 행정절차 이행 단계에 머물러 있다”며 더딘 속도를 질타했다.
강용범 의원(국민의힘, 창원8)은 수년간 표류 중인 관광단지 문제를 거론했다. 강 의원은 ‘창원 구산해양관광단지’는 민간사업자의 기업회생절차로 지연되고 있는 상태”라며 “기업회생이 인가되지 않을 경우 도의 대응 방안은 무엇이냐”고 우려했다.
이어진 경남관광재단 행정사무감사에서는 재단의 구조개선과 국제회의 유치 전담 인력 확충 필요성이 제기됐다.
김순택 의원(국민의힘, 창원15)은 “관광재단 2025년 전체 예산 131억 원 중 98.3%인 128억 원이 도 위탁 대행사업이고, 재단 자체예산은 1.7%에 불과하다”며 “이 구조로는 관광재단이 정책 컨트롤 타워가 아닌 단순 ‘사업 수탁기관’에 머물 수밖에 없다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
