환자 단체가 이렇게나 많나…“다양화, 대형화 추세”
국내 첫 환자 단체 통계 공개…575개 질환 902개, 734만명 활동
대부분 미등록, 개인 운영… “환자권익 보호, 치료환경 개선 역할 취약”
국내 환자 단체와 관련된 대규모 통계가 처음으로 나왔다. 국내 온·오프라인에서 활동하는 환자 단체는 575개 질환에 총 902개, 약 734만명 수준인 것으로 나타났다. 암 관련 환자 단체가 가장 많았고 질환의 다양화, 규모의 대형화 경향을 보였다.
헬스케어 전문 PR회사 엔자임헬스가 운영하는 헬스인사이트센터(센터장 강현우)는 지난 3~8월 1차로 1만1891개 환자 단체를 선별한 후, 그 중 활동성 있는 902개 단체 대상으로 조사한 결과를 11일 공개했다.
조사에서 환자 단체의 정의는 지난해 12월 남인순 더불어민주당 의원 등 22명이 발의한 ‘환자 기본법’에서 정의한 ‘환자의 건강을 보호하고 투병 및 권익 증진을 위해 조직된 단체’로 하되, 중앙행정기관, 시·도 비영리 등록 단체는 물론 시대적 흐름에 맞춰 온라인 환자 커뮤니티, 오프라인 활동 단체까지 광범위하게 포함시켰다. 최근 1년간 활동이 없거나 광고 등 상업적 목적이 명확히 드러난 단체는 제외됐다.
2000년대 초반 폭발적 성장…“디지털 환경 발달 덕”
조사를 통해 1990년대 태동기를 거쳐 2000년까지 20여개에 그치던 국내 환자 단체는 2000년대 초중반을 거치며 매 5년마다 100개 이상씩 생기며 온·오프라인에서 폭발적으로 성장한 것으로 파악됐다.
2000년대 초반 환자 단체가 이처럼 폭발적으로 성장한 것은 디지털 환경이 발달하면서 환자 결집의 용이성과 익명성 보장이라는 기술적 진보와 함께 환자들 사이에 정서적 연대와 정보 공유의 수요가 급증했기 때문으로 분석된다.
이런 추세는 2016~2020년 절정에 달했다가 2021년부터는 성장이 감소하는 추세를 보이며 성숙기에 들어서고 있었다.
환자 단체의 대형화 경향도 뚜렷했다. 회원 수 확인이 가능한 788개 온·오프라인 환자 단체 중 회원 수가 1000명 넘는 곳이 절반을 넘는 407개(51.5%)로 나타났으며 회원 수 1만명 이상의 단체도 126개(15.9%)로 집계됐다.
또 중복 가입 여부를 확인할 수 없고 회원수를 공개하지 않은 단체를 제외한 상태에서 집계한 환자 단체 참여 인원은 무려 730만명에 달해 대한민국 인구의 약 14.4%가 환자 단체에 참여하고 있는 것으로 나타났다.
대부분 미등록, 개인 운영…“정서 연대, 정보 공유” 그쳐
전체 902개의 환자 단체 중 미등록 단체의 비중이 88.2%인데 반해, 등록·법인 단체는 8.7%에 불과했다. 개인이 운영하는 비율이 77.7%로 단체 및 협회(8.6%), 병원 및 의료진(7.8%)을 압도했다. 이 같이 미등록 개인 운영 비율이 높은 것은 온라인 환자 커뮤니티의 개설과 운영이 용이하기 때문으로 보인다. 이 단체들은 주로 ‘정서적 연대 및 정보 공유’ 역할을 하고 있었다.
반면 한국환자단체연합회나 한국희귀난치성질환연합회 등과 같은 등록된 소수 주요 환자 연합단체들은 환자의 권익 보호와 치료 환경 개선을 위한 보건의료 정책 및 제도 개선에 집중하며 조직적 역할을 수행하고 있어 온라인 커뮤니티 성격이 주를 이루는 미등록 민간 단체들과는 다른 이원화된 역할 구조를 보였다.
질환군별 조사에서 575개 질환에 대한 환자 단체가 존재하는 것으로 나타나 질환 별로 다양화되고 있음을 알 수 있었다. 세부적으로 단일 질환으로는 당뇨병 관련 환자 단체가 65개로 가장 많았으며 암(32개), 유방암(31개), 추간판탈출증(31개), 파킨슨병(28개) 등이 뒤를 이었다. 질환군 분류에 따른 환자 단체 수는 암 관련 환자 단체가 165개로 1위를 차지했으며 신경계 질환(123개), 내분비 영양 및 대사질환(112개) 순을 보였다.
엔자임헬스인사이트센터 강현우 센터장은 “국내 환자 단체의 폭발적 성장은 역설적으로 의료 시스템 내에서 환자의 권리가 충분히 보장되지 못했던 지난 역사적 배경에 대한 시스템적 대응의 결과로 볼 수 있다”며 “질환의 다양화, 규모의 대형화 등 현재 국내 환자 단체의 특성은 단순한 트렌드가 아닌, 환자 중심 의료 환경의 필요성을 강력하게 요구하는 사회적 현상일 수 있다”고 분석했다.
환자 단체 정보 외부 접근성은 높지 않아
환자 단체의 주 소통 채널은 회원 간 소통 활동이 용이한 온라인 카페, 밴드 등 소셜 커뮤니티 채널로 나타났으며 그 외로 대외 소통을 위한 홈페이지, 유튜브 등 채널 활용이 뒤따랐다. 또한 10%의 환자 단체는 두 개 이상의 소통 채널을 운영하고 있었으며 최대 8개의 소통 채널을 운영하는 곳까지 있었다.
적극적 소통 채널 운영과 달리 공지 사항, 의료 정보, 소통 게시판 등에 대한 회원 외 외부인 대상 공개 비율은 20~40% 정도인 것으로 나타나 환자 단체 정보 등에 대한 외부 접근성은 높지 않았다. 이는 개인의 질환 정보, 경험 등을 주로 공유하는 환자 단체 특성상 개인 정보 노출에 대한 우려에 따라 폐쇄적 운영을 하는 경향이 있는 것으로 유추할 수 있다.
강현우 센터장은 “이번 조사는 단순한 환자 단체 현황 파악을 넘어, 환자 단체의 역할과 가능성을 데이터로 구체화한 첫 시도로 의의가 있다”며 “이를 통해 정부·의료계·산업계·시민사회 등 다양한 이해 관계자 간 협력 기반을 마련하고 환자 중심의 보건의료 환경 개선을 도모하는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사