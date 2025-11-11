대구보건대, 성인학습자 대상 ‘AI 활용 업스텝’ 특강
글로컬대학 대구보건대학교는 교수학습지원센터가 최근 대구아트센터 8303호에서 사회복지학과 성인학습자 재학생 40여명을 대상으로 ‘AI 활용 업스텝(Up Step) 특강’을 실시했다고 11일 밝혔다.
이번 특강은 전문대학 혁신지원사업의 일환으로 마련됐으며 ‘사회복지 실무 혁신을 위한 AI 기초 및 활용 전략’을 주제로 진행됐다. 코딩아이 이예봉 대표가 강사로 참여해 챗지피티(ChatGPT)와 캔바(Canva)를 활용한 실습형 강의를 선보였다.
학생들은 ChatGPT를 이용해 사회복지 분야에서 행정 업무의 효율성을 높일 수 있는 프롬프트 작성 방법과 정보 검증, 한계점과 대응 방안을 알아보고 초기상담과 상담 시나리오 작성 등 실무 예시를 체험했다. 또한 Canva 실습을 통해 복지서비스 홍보용 카드뉴스, 프로그램 안내 포스터 등을 제작하며 사회복지사의 시각홍보 역량을 키웠다.
장은진 교수학습지원센터장(치기공학과 교수)은 “AI는 사회복지 현장에서 실무자의 역량을 보완해 주는 실질적인 도구가 될 것”이라며 “이번 특강을 통해 학생들이 기술을 현장에 자연스럽게 녹여내고 더 나은 복지 서비스를 고민하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사