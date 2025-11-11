대구 경찰, 수능일에 경찰관 730여명 투입
대구경찰청은 13일 실시하는 2026학년도 대학수학능력시험에 대비하기 위해 문답지 경비, 교통관리 등에 730여명의 경찰관을 투입한다고 11일 밝혔다.
문답지의 안전한 보관과 이송을 위해 경찰관을 고정 배치하고 순찰차로 에스코트를 실시한다. 시험 당일 시험장 주변 불법 주·정차 단속과 주요 교차로 관리를 통해 수험생의 원활한 입실을 도울 계획이다. 영어 듣기평가 시간(오후 1시10분~1시35분)에는 시험장 인근 집회·시위에 대비해 소음관리팀을 운영하고 대형화물차 등 소음 유발 차량에 대해서는 원거리 우회를 유도할 방침이다. 시험 종료 후에는 학업적 긴장에서의 해방감으로 인한 청소년 일탈과 유해환경 노출을 막기 위해 청소년 보호활동을 적극 추진할 계획이다.
대구 전역 11개 경찰서 학교전담경찰관과 지방자치단체, 청소년 관련 단체 등과 함께 동성로·신매광장 등 청소년 밀집 예상지역을 중심으로 선도, 보호활동을 전개하고 유해업소 대상 청소년보호법 위반 여부도 점검할 예정이다.
김병우 대구경찰청장은 “모든 수험생이 안정된 환경에서 시험을 치를 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
