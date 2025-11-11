김영록 지사 “분산에너지 제도·시책 활용…특화지역 선도모델 만들자”

대한민국 AI 수도 방향 설정·교부세율 인상 적극 건의 등 강조



“청사에 쌀·쇠고기 시장개방 제외 등 감사 플래카드 의미 있다”

김영록 전라남도지사가 11일 도청 서재필실에서 실국장 정책회의를 주재하고 도정 현안에 대해 논의하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 11일 “분산에너지 특화지역 선도모델 제시와, 대한민국 AI 수도 전남 방향 설정을 서두르고, 지방재정 확충을 위해 지방소비세보다 교부세율을 인상하는 방안을 정부에 강력 건의하자”고 당부했다.