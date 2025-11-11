대기업 김부장, 올해도 상무는 남의 일…임원될 확률은?

'서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기' JTBC

국내 100대 기업 다니는 일반 직원이 임원이 될 확률은 1%도 안 된다는 조사 결과가 나왔기 때문이다. 직원 수는 늘고 있지만 임원 수는 줄면서 임원 승진 확률은 계속 낮아지고 있다.

11일 한국CXO연구소의 ‘2025년 100대 기업 직원의 임원 승진 가능성 분석’ 결과에 따르면 올해 반기보고서 기준 100대 기업 전체 직원 수는 86만1076명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 84만 9406명보다 1.4% 늘어난 수치다.